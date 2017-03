Refermar l'enlairament

En el futbol, com en la vida, les coses poden fer un tomb inesperat en qualsevol moment, canvis sobtats que fan variar del tot la perspectiva preestablerta, i que posen a prova la capacitat d'adaptació dels protagonistes. Perquè sembla mentida, però el mateix Barça que fa 13 dies va estar a punt d'acomiadar-se de la lliga contra el Leganés, saltarà aquest vespre a la gespa del Camp Nou amb l'objectiu de refermar contra el Celta el liderat del campionat, i fins i tot ho podria fer per augmentar les distàncies respecte al Madrid, que haurà visitat l'Eibar abans, a les 16.15h. I després, és clar, l'equip i l'afició viuran el seu primer duel sabent que Luis Enrique ja ha decidit no renovar el seu contracte, el tancament d'un debat que hauria de permetre que el Barça se centri única i exclusivament en les competicions en joc. I encara hi ha més, ja que després de la glopada d'autoestima del Calderón i de la golejada cicatritzant de dimecres, l'equip de Luis Enrique té davant seu el doble objectiu de superar un Celta tan ben treballat com el de Berizzo –el darrer que ha estat capaç de vèncer el Barça a la lliga– i, de retruc, fer créixer encara més la confiança per afrontar amb la màxima il·lusió l'intent de remuntada contra el PSG, una fita d'una dificultat màxima, però en cap cas impossible per a un equip on juguen Messi, Suárez, Neymar, Iniesta i companyia.

Amb la lògica a la mà, però, ara per ara la lliga és molt més factible que la Champions, així que s'espera que Luis Enrique deixi les rotacions per a un altre dia i que aquest vespre posi tota la carn a la graella, i més si s'afegeix a la coctelera l'enorme potencial del Celta. De fet, els únics dubtes són veure si el tècnic aposta per donar més rodatge a Mascherano, que tot just va tornar a jugar dimecres passat, i quin serà el tercer membre del centre del camp, tenint en compte que Busquets i Iniesta apunten a la titularitat i que André Gomes ahir no es va poder entrenar per una indisposició. Rakitic, suplent contra l'Sporting, és qui té més números, ja que probablement Luis Enrique opti per donar descans a Rafinha, titular els dos últims partits, i més si té pensat repetir contra el PSG el 3-4-3 dels dos últims enfrontaments, i on sembla que el brasiler és una peça fonamental. On no s'espera cap variació és en l'atac, on jugarà el trident blaugrana, que mirarà de mantenir l'excel·lent relació amb el gol mostrada contra l'Sporting, tant per refermar el lideratge de l'equip a la lliga com, és clar, per augmentar les sensacions favorables amb vista a l'intent de miracle de dimecres.

L'equilibri de Berizzo