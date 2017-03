Quasi una volta invictes

“En la setena jornada”, va apuntar ahir Luis Enrique ahir quan se li va preguntar per la derrota encaixada a Balaídos, que va ser l'última del Barça en la lliga. Ara, quan es complirà una volta sencera d'aquella desfeta i més de cinc mesos després, el conjunt blaugrana rep el Celta, i ho farà com a líder, disposat a reforçar aquesta posició de privilegi. Aquell 2 d'octubre del 2016, els de Luis Enrique tenien l'oportunitat de situar-se al capdavant de la classificació però van fallar, amb una primera part per oblidar en què van encaixar 3 gols i una reacció insuficient després del descans (4-3), i no ha estat fins dimecres passat que gràcies a l'ensopegada del Madrid contra Las Palmas –els blancs tenen un partit encara pendent, precisament a Balaídos–, s'han de tornar a veure comandant la taula, cosa que no passava des de la primera jornada.

Des de la derrota a Balaídos, el Barça ha sumat 13 victòries i 5 empats, dos al Camp Nou, contra el Màlaga (0-0) i el Madrid (1-1), i tres a domicili, els tres amb el mateix resultat (1-1): a Anoeta, en un molt mal partit que va merèixer perdre clarament, i al Madrigal i al Benito Villamarín, dos camps on es va veure molt perjudicat per un mal arbitratge. Pel que fa als triomfs, alguns han estat de prestigi, com els aconseguits al Sánchez Pizjuán, on el Sevilla només ha deixat escapar cinc punts en tota la lliga, o al Calderón, el diumenge passat. Avui el Barça buscarà allargar la que ja és la seva millor ratxa de triomfs des de l'inici del campionat (5) contra un rival que fa dues temporades ja va donar la sorpresa al Camp Nou (0-1).