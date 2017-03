El gran repertori del pitxitxi

Si hi ha un equip al món que pot aixecar un 4-0, aquest és el Barça de Leo Messi, i més amb l'argentí en l'estat de forma que manifesta. Perquè el 10 blaugrana va tornar a signar ahir una autèntica exhibició de futbol al Camp Nou, l'enèsima de la seva carrera esportiva, per trencar la bona pressió inicial del Celta i encarrilar el retorn del Barça al capdavant de la classificació. I és que ja des del xiulet inicial Messi va evidenciar aquella espurna que l'allunya dels terrestres, uns canvis de ritme amb els quals va esmicolar, una vegada i una altra, el doble pivot plantejat per Berizzo, i amb Neymar fent el mateix per la banda esquerra. De fet, la primera gran ocasió del Barça la van fabricar els dos cracs blaugrana, un teva-meva a la frontal que l'argentí va finalitzar amb un xut creuat que Sergio va aturar en dos temps (14'). Cinc minuts després, el 10 va tornar a estar a punt de marcar, en una doble ocasió fabricada per Luis Suárez en què la pilota es va estavellar dues vegades al pal, primer en el xut de l'uruguaià i després en el de Messi (19'). El gol d'un Barça molt endollat era qüestió de temps, i aquest, és clar, el va fer el seu líder, i en una jugada marca de la casa. Control a la zona de tres quarts, gir rapidíssim per escapar-se de la pressió de Cabral, arrencada cap a la porteria, retallada seca a Sergi Gómez i xut ras al pal llarg. Un golàs que, en aquesta ocasió, Messi va celebrar d'una manera diferent a l'habitual, ja que després d'abraçar els seus companys i de la clàssica dedicació per a la seva àvia, mirant el cel amb els braços aixecats, l'argentí va imitar el gest de parlar per telèfon mentre assenyalava la graderia. I el xou tot just acabava de començar, ja que abans del descans Messi es va posar la disfressa d'assistent per fer una passada mil·limètrica a Neymar, que va superar Sergio amb una vaselina esplèndida (40'). El partit ja estava encarrilat, però l'argentí encara tenia ganes de més. Perquè de les seves botes van néixer les accions del 3-0 –en què va posar la pilota dins de l'àrea perquè Rafinha donés el gol mastegat a Rakitic– i del 4-0 –en què va assistir Umtiti–. Messi, però, encara havia de posar la cirera al pastís, i va arribar amb un altre gol clàssic del seu repertori, una cursa per la banda dreta seguida d'una diagonal, per finalitzar l'acció amb un xut al primer pal.

Continua la ratxa