Obra d'art i exhibició d'un Neymar molt elèctric

Eduardo Berizzo va apostar per situar el seu habitual central Roncaglia en el lateral dret, amb Hugo Mallo com a reforç davant seu, i aquesta passada nit ben segur que tots dos han somiat l'ombra de Neymar, l'únic que van poder veure ahir de l'11 blaugrana. I és que el brasiler, elèctric i motivat, els va fer anar de corcoll en tot moment, amb un seguit de canvis de ritme i gestos tècnics que van evidenciar que arriba al tram final de la temporada en un moment de forma excepcional, per acompanyar Messi en el lideratge ofensiu de l'equip. Perquè Neymar, només de començar, ja va posar a prova la capacitat de reacció de Roncaglia, amb una arrencada, i el resultat va deixar clar que ahir aquella banda seria una autopista per al brasiler. L'11 blaugrana, amb la confiança pels núvols, tampoc va dubtar a caure al centre, per fer driblatges inversemblants i per combinar amb Messi, i fruit d'aquesta connexió va arribar la primera gran ocasió del Barça, en què l'argentí va xutar creuat. Poc després, Neymar va guanyar la partida a Hugo Mallo, que va fer-li un penal que Gil Manzano no va assenyalar. Era evident que el brasiler, que dimecres tot just s'havia estrenat com a golejador al Camp Nou en un partit de lliga d'aquest curs, mereixia marcar, i el premi el va trobar en el minut 40, en definir amb un toc subtil i meravellós una assistència de Messi, per superar Sergio amb una vaselina.

