Un triomf per somiar amb tot

La resposta a l'anunci de l'adeu de Luis Enrique va ser immillorable El resultat i el joc reforcen l'equip per intentar la proesa contra el PSG

El Barça que tothom volia ha tornat. Hi havia moltes incògnites sobre quina seria la reacció que provocaria en l'equip l'anunci de Luis Enrique de deixar la banqueta al final de temporada, i la resposta va ser immillorable. Els blaugrana no només van golejar el Celta i es van refermar d'aquesta manera en el lideratge –sisena victòria seguida en la lliga–, sinó que a més van recuperar les bones sensacions que feia temps que no tenien, amb un Messi pletòric i un nivell de joc que va fregar l'excel·lència i que va empetitir un molt bon rival com era el conjunt de Berizzo. Si és capaç de mantenir el que va mostrar ahir, aconseguir el doblet és més que factible. I si és capaç de repetir-ho dimecres contra el PSG, potser encara no estarà tot perdut tot i el 4-0 de l'anada. Serà molt difícil, però hi ha llicència per somiar.

Després del triomf del Madrid a Eibar, el Barça estava obligat a guanyar si volia mantenir el lideratge aconseguit dimecres passat i continuar depenent d'ell mateix per guanyar la lliga. Luis Enrique no va especular i, per enfrontar-se al rival que més punts li ha esgarrapat des que entrena al Barça, va apostar pel teòric onze de gala ara mateix, amb l'única absència d'Iniesta, que sembla que no acaba d'estar al cent per cent. El seu lloc, tot i que només sobre el paper, el va ocupar Rafinha. I com en els dos últims partits, al Calderón i contra l'Sporting, el tècnic asturià va repetir l'esquema amb una línia de tres homes al darrere, que a l'hora de defensar sumava un quart integrant, Sergi Roberto. A poc a poc, el conjunt blaugrana va assimilant millor aquesta novetat tàctica i ahir es va poder comprovar des del primer minut. De fet, aquest cop gairebé no va tenir llacunes. I això que el Celta, molt seriós en els primers minuts, no tenia res a veure amb la bicoca que va resultar ser l'Sporting.

El Barça va sortir molt endollat al terreny de joc i no va trigar a tenir el control del partit, trepitjant gairebé tota l'estona el camp contrari. Després d'un inici de tempteig en què Messi i Neymar ja van mostrar alguna espurna de qualitat, i fruit d'un domini cada cop més clar, van arribar les ocasions. Precisament, una combinació entre l'argentí i el brasiler va acabar amb un potent xut des de la frontal del deu blaugrana aturat en dos temps per Sergio. Acte seguit, era Neymar el que, tot i estar en una bona posició dins l'àrea, xutava alt i desviat. Cinc minuts més tard, l'oportunitat més clara fins llavors, amb una doble pilota al pal, de Suárez, gràcies a una molt bona acció individual, i de Messi, en el posterior refús. El Barça no només s'estava retrobant amb el bon joc, sinó que potser estava fent el millor futbol de tota la temporada i estava anul·lant un molt bon rival, que només va dir-hi la seva un cop i a pilota aturada.

Només faltaven els gols. I després que Gil Manzano s'empassés un clar penal d'Hugo Mallo sobre Neymar, va arribar el primer. Messi, brillant en aquesta nova posició entre línies que ocupa amb el nou esquema, va rebre d'esquena, es va girar, va superar els dos rivals que li van sortir al pas i va disparar col·locat al pal, per obrir així la llauna, just quan se sobrepassava l'equador de la primera part. Els blaugrana, en un estat de dolçor, no van afluixar i van buscar el segon gol amb insistència. Feia temps que no es veia l'equip gaudint així i no era moment per desaprofitar-ho, encara que Rafinha, un pèl incòmode actuant com a extrem dret, sí que va perdonar alguna bona oportunitat. No va passar factura, ja que les arribades eren constants. Els de Luis Enrique, a banda de tenir molt clares les idees i d'estar molt fins, també recuperaven molt ràpid la pilota gràcies a una intensa pressió, que no deixava pensar ni maniobrar al conjunt gallec. Només era qüestió de temps que arribés el 2-0, materialitzat quan faltaven cinc minuts per Neymar. Altre cop, Messi va rebre entre línies i, amb una assistència marca de la casa, va habilitar dins l'àrea el brasiler, que es va inventar una vaselina amb un toc de primeres per superar Sergio. Un golàs fabricat pels dos millors jugadors de la nit, i probablement també del món, i que ja feia una mica de justícia en el marcador.

Lluny d'afluixar, el guió en l'inici de la segona part va ser el mateix, si no augmentat. En cinc minuts, el Barça, que dominava a pler, ja hauria pogut ampliar l'avantatge tres cops, en tres accions de Sergi Roberto, tot potència partint des del mig del camp; de Piqué, que també es va animar a anar a l'atac, i de Neymar, que si en la rematada fos més precís portaria el doble o més de gols dels que duu. El brasiler, però, genera perill constantment i ell va ser de fet qui va iniciar l'acció del tercer gol, en què després que Messi posés la pilota dins l'àrea per Rafinha, va aparèixer Rakitic, des d'una posició irregular, això sí, per batre Sergio per sota les cames. Amb mitja hora al davant, Luis Enrique va donar descans a Busquets, que tenia una groga, i va donar entrada a Mascherano, que només de trepitjar el terreny de joc va poder veure com també Umtiti s'apuntava a la festa del gol, el primer que fa com a blaugrana, rematant al segon pal la precisa centrada de Messi, després d'un córner servit en curt. Gairebé encara en plena celebració pel gol del francès, va arribar el cinquè. L'autor, Messi, que va rebre per la banda dreta, va fer una de les seves clàssiques conduccions superant defensors i va batre Sergio pel pal curt, i es consolidar així com a pitxitxi, amb 23 dianes des de començament de lliga.

En un tancar i obrir d'ulls –7 minuts mal comptats–, els blaugrana havien marcat tres gols, que no feien res més que confirmar l'enorme superioritat mostrada ahir. L'equip tornava a disfrutar com feia temps que no ho feia i feia disfrutar la graderia. El tram final també va servir per donar descans a Sergi Roberto i Neymar i per aixecar una mica el peu de l'accelerador, cosa que va permetre que el Celta inquietés tímidament Ter Stegen, que havia viscut plàcidament fins llavors. L'alemany, però, tampoc es va haver d'esforçar gaire per mantenir intacta la seva porteria, ja que els gallecs van estar molt erràtics a l'àrea. Nit perfecta.