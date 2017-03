Umtiti també s'anima

Gran victòria del Barça contra el Celta de Vigo i partit especial ahir també per a Samuel Umtiti. L'internacional francès, que repetia després del bon partit que va fer dimecres contra l'Sporting, va marcar el seu primer gol oficial amb la samarreta del FC Barcelona. Córner servit des de l'esquerra de l'atac, combinació entre Jordi Alba i Messi, centrada per baix de l'argentí i barraca del central francès des de l'interior de l'àrea petita i rematant a plaer (61').

Umtiti no marcava des del 14 de febrer de la temporada passada, en aquella golejada de l'Olympique de Lió contra el Caen (4-1), en la Ligue 1.

Amb el gol d'Umtiti, ja són quatre els nous fitxatges que saben el que és marcar com a blaugrana. Amb l'excepció lògica del porter Cillessen, ja només queda André Gomes per estrenar-se com a golejador.