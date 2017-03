La reaparició de Rakitic arriba en el moment clau

L'etapa de Luis Enrique a la banqueta del Barça es relacionarà indubtablement amb un mig del camp format per Busquets, Rakitic i Iniesta, tot i que aquesta temporada les rotacions l'hagin convertit en una formació gairebé inèdita. El croat ha quedat fora de l'onze inicial aquest curs molt més del que estava acostumat, i és que el baix rendiment li va passar factura en el tram final del 2016 i els primers partits del nou any, en què fins i tot va quedar fora de la convocatòria en el partit de lliga contra el Vila-real, el primer del 2017. La situació va canviar una mica i ja fa setmanes que el croat ha recuperat importància en l'equip blaugrana. El partit de dissabte contra el Celta va ser una nova prova que Rakitic pot tornar a ser una peça indispensable al mig del camp blaugrana que vol tornar a dominar els partits de principi a fi. I és que contra el conjunt gallec, el croat va recuperar la seva millor versió i va brillar tant en defensa com en les jugades d'atac. Sembla que en la nova variant del sistema que ha fet servir Luis Enrique en els últims partits, el migcampista croat es troba còmode, i ha pogut tornar a oferir a l'equip el què necessita per jugar millor a futbol.

La millor versió de Rakitic també l'ha acostat a la porteria rival, i el croat ha recuperat una mica l'olfacte golejador. L'exsevillista ha aconseguit tres dianes en els últims sis partits, i els últims dos –contra l'Sporting i el Celta–. D'aquesta manera, el croat maquilla els seus registres i està ja en disposició de superar les seves marques davant de porteria de temporades anteriors. Si en la primera temporada com a blaugrana va aconseguir vuit gols, en la segona, la passada, en va fer nou. Aquest curs, Rakitic havia quedat molt endarrerit, i fins fa tres setmanes, només havia marcat tres gols. En la golejada contra l'Alavés a mitjans de febrer, el blaugrana va trencar la ratxa golejadora, i dimecres contra l'Sporting i dissabte contra el Celta va demostrar que quan està bé pot aportar també molts gols. Ara, amb sis dianes, s'acosta més als registres personals com a blaugrana, encara lluny dels 15 que va marcar en el seu últim curs al Sevilla.

La gran sort per al Barça és que el millor Rakitic torna en un moment clau de la temporada: a les portes de l'intent de remuntada en la Champions i amb l'equip en plena defensa del lideratge a la lliga. I amb Rakitic entonat, tot serà més fàcil d'assolir.