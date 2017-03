La fe guanya adeptes

Seria ingenu no qualificar de proesa remuntar un 4-0 contra el PSG. De fet, les estadístiques indiquen que cap equip ha estat capaç d'aixecar quatre gols al llarg de la història de les competicions europees. De la banda blaugrana, els mateixos protagonistes són els primers a ser conscients de la dimensió del repte, però això no els fa abaixar els braços de cara a la cita de dimecres al Camp Nou. I en aquest sentit, el 5-0 endossat dissabte al Celta –una de les millors actuacions del curs–, ha ampliat substancialment l'esperança de viure una nit màgica a l'estadi que permeti no acomiadar-se de la Champions tot just en els vuitens. Sens dubte, un punt de partida imprescindible per creure en la remuntada. “És cert que el resultat de l'anada va ser dolent i que el PSG va ser superior, però en el futbol pot passar qualsevol cosa. Tindrem un públic que farà costat i un equip molt endollat”, va apreciar el secretari tècnic blaugrana, Robert Fernández.

“Sí que es pot.” Aquest va ser el crit procedent de les grades del Camp Nou després que Messi marqués el cinquè gol al Celta. Va ser el millor símptoma de les boníssimes sensacions que va deixar l'equip a la gespa, i que guanyen entitat tenint en compte el nivell del rival –en lluita per les posicions europees– i les dificultats que ha plantejat en els duels precedents. El mateix entrenador del conjunt gallec, Eduardo Berizzo, va elogiar el joc desplegat pels blaugrana i va donar crèdit a la possibilitat que remuntin contra el PSG: “El Barça ha estat a prop de la seva màxima expressió. Quan això succeeix, el talent individual tradueix el futbol al nivell més elevat. Els seus atacants són molt difícils d'aturar. Si està així ho pot aconseguir.”

Les declaracions de Berizzo van tenir el mateix to que les dels diversos actors blaugrana que van parlar per als mitjans de comunicació una vegada finalitzat el Barça-Celta. Tots ells van ser prudents a l'hora de parlar de la remuntada, conscients que el 4-0 encaixat al Parc dels Prínceps fa tres setmanes impedeix enviar un missatge excessivament engrescador, però sí van transmetre il·lusió. En aquest context, Ivan Rakitic va emprar la paraula miracle per accentuar la dimensió de la proesa, però a la vegada el migcampista croat va destacar la convicció que té l'equip blaugrana de no donar res per perdut i de buscar la remuntada “des del primer fins a l'últim minut.”

Precisament, aquest missatge d'inconformisme és el que impera al vestidor quan falten quaranta-vuit hores per rebre el PSG. “No sabem si guanyarem de molt o de poc, però sortirem a jugar seguint la filosofia del Barça, que és la de fer un bon futbol i marcar el màxim de gols”, va assenyalar Neymar, que afronta la cita de dimecres en un moment dolç de joc.

“Si juguem com avui tenim possibilitats”, va manifestar Sergi Roberto, fent referència a l'actuació contra el Celta. El futbolista blaugrana va apreciar la importància que tindrà tenir el control de la pilota perquè: “D'ocasions, amb els davanters que tenim, en farem.”

Robert Fernández també va indicar altres aspectes que són bàsics a l'hora de construir una remuntada històrica, començant per no encaixar cap gol tot i que caldrà assumir riscos. A més, no va amagar que en proeses d'aquesta dimensió molt sovint també cal “una mica de fortuna”.

Pel que fa a Rafinha, va destacar “la importància de tenir dinàmiques positives” com l'actual. En aquest aspecte, la resposta de l'equip contra el Celta, així com l'anterior contra l'Atlético al Calderón (1-2) –bàsica per mantenir intactes les aspiracions en la lliga– han reactivat la confiança després de la desfeta a París. Uns triomfs que s'han gestat partint d'un nou dibuix tàctic. En aquestes darreres setmanes, Luis Enrique ha perseverat en el 3-4-3 quan l'equip té la pilota, que canvia a l'habitual 4-3-3 quan toca defensar. Una fórmula que, vistos els resultats en els últims duels, té moltes possibilitats que es repeteixi dimecres. “Serà una nit especial, perquè encara no hem tingut ocasió de remuntar. Arriscarem i ho intentarem fins al final”, va ser el missatge motivador que dissabte va transmetre el tècnic blaugrana.