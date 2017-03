Pel davant... i pel darrere

Leo Messi ha marcat almenys un gol en 11 de les últimes 12 jornades Ter Stegen ja ha deixat la porteria a zero en 11 jornades i en 5 de les últimes 9

Leo Messi i Marc-André Ter Stegen ho tenen tot de cara per acabar sent dos dels grans noms d'aquest campionat de lliga. I és que ara mateix, més enllà que el Barça sigui el líder i depengui de si mateix per ser campió per tercer any seguit, tant l'argentí com l'alemany tenen tots els números per guanyar el trofeu Pichichi i el Zamora, respectivament. Amb la golejada de dissabte contra el Celta, en què a més dels cinc gols que va marcar, el conjunt blaugrana també va ser capaç de deixar la seva porteria a zero, tant Messi com Ter Stegen no van fer altra cosa que reforçar les seves possibilitats de ser el màxim golejador i el porter menys golejat al final de la lliga. Messi va marcar dos gols contra el conjunt gallec, el primer i l'últim del partit, i continua liderant la taula de màxims artillers amb un total de 23 dianes en les 26 jornades que s'han disputat fins ara. I això que s'ha perdut tres partits per lesió i en dos no va ser ni titular. Ter Stegen, per la seva banda, es consolida en la segona posició pel que fa a la llista de porters menys golejats (mitjana de 0,71 gols encaixats per partit, o el que és el mateix, 17 gols rebuts en 24 partits), però virtualment ja l'encapçala. I és que tot i que el porter del Vila-real Sergio Asenjo té millors números (15 gols rebuts en 23 partits i una mitjana de 0,65 gols per partit), fa poc més d'una setmana es va lesionar greument i no arribarà, doncs, a temps per disputar el mínim de 28 partits, amb almenys 60 minuts jugats, que es requereixen per poder aspirar a guanyar el Zamora.

El gran competidor ara mateix en la lluita pel Pichichi per a Leo Messi és el seu company Luis Suárez, màxim golejador de la lliga passada amb 40 gols, i que ha fet 19 dianes, tres menys que l'argentí, ja que el diari Marca, que és el que dona el Pichichi, no li compta un dels dos gols que va fer contra l'Sporting, al contrari del que sí que fa l'acta arbitral. Ben a prop també hi ha un habitual, el madridista Cristiano Ronaldo (18 gols). Els següents en la llista són Iago Aspas, amb 14 gols, i Antoine Griezmann, amb 12. Si Messi guanyés el Pichichi seria el seu quart trofeu i desempataria en el duel particular amb Cristiano Ronaldo, que també ho ha estat tres cops. L'argentí el va guanyar el 2010 (34 gols), el 2012 (50 gols, rècord absolut) i el 2013 (45 gols), mentre que el portuguès ho va ser el 2011 (41 gols), el 2014 (31 gols) i el 2015 (48 gols). En cas que es proclamés Pichichi per quarta vegada, el 10 blaugrana atraparia Puskas, però encara tindria al davant Hugo Sánchez, Quini i Di Stéfano (5) i Zarra (6). Veient la ratxa de Messi, que ha vist porteria en onze de les últimes dotze jornades, sembla difícil que no acabi com a màxim artiller de la lliga.

Per a Ter Stegen, en canvi, si acabés guanyant el Zamora, seria el primer. De fet, serà el primer cop que hi opta realment, ja que tot i que aquesta és la seva tercera temporada com a blaugrana, en les dues anteriors, Luis Enrique va apostar per Claudio Bravo com a porter per jugar la lliga. El xilè, de fet, en el seu primer curs al Barça, ja va ser el porter menys golejat de primera, amb només 19 gols rebuts en els 37 partits que va disputar. Ara, l'alemany aspira a ser l'onzè blaugrana que guanya aquest trofeu, seguint els passos de Velasco, Ramallets, Pesudo, Sadurní, Reina, Artola, Urruti, Zubizarreta, Valdés i Bravo. En les primeres jornades, Ter Stegen semblava lluny d'aspirar al Zamora, però a poc a poc ha anat encaixat menys gols. Contra el Celta, va deixar la porteria a zero per onzena vegada aquesta lliga i per cinquena vegada en les últimes nou jornades, en què només ha rebut quatre gols. Per trobar l'últim partit de lliga en què va encaixar més d'un gol, de fet, cal remuntar-se a final d'octubre, a Mestalla (2-3). Tot i això, l'alemany farà bé de continuar amb aquest gran moment, ja que Oblak, que va ser Zamora la temporada passada, només ha rebut setze gols en disset partits i registra ja una mitjana de menys d'un gol encaixat per partit. Tampoc s'ha de descartar Diego López i Sergio Rico.