Umtiti és indiscutible i un talismà per a Luis Enrique

Samuel Umtiti s'està guanyant un espai al cor dels barcelonistes. Té fusta per convertir-se en un futbolista molt estimat per la graderia, pel seu coratge al camp, el bon joc i la percepció que s'està integrant millor que cap altre fitxatge a la dinàmica del que suposa ser un jugador del FC Barcelona. De fet, és l'únic dels nous que ha aconseguit consolidar-se en l'onze inicial de Luis Enrique, que ja el té entre els seus imprescindibles.

Durant el primer tram de la temporada li va tocar compartir protagonisme amb Mascherano, l'habitual en els últims anys, però en els últims partits a Big Sam ja ningú no el mou de l'onze. Dels últims quinze partits jugats en totes les competicions, el francès ha estat titular en catorze –es va perdre el duel contra el Betis– i jugant gairebé tots els minuts, tret del partit contra l'Alavés, en què va ser substituït per molèsties físiques.

L'estadística més sorprenent, però, és que, amb Umtiti al camp, el Barça no sap el que és perdre en la lliga. El francès és una carta guanyadora. Dels quinze partits en què ha participat com a titular, quinze victòries. No estava a la gespa en les desfetes contra l'Alavés a l'estadi, ni a Balaídos ni en els sis partits que els blaugrana han empatat sense ell.

Umtiti arriba al duel contra el PSG pletòric de moral després d'haver-se estrenat com a golejador amb el Barça contra el Celta i d'estar-se adaptant de meravella al nou sistema de l'equip, el 3-4-3. “Està funcionant molt bé. Per als defenses canvia una mica, però és positiu per a l'equip. Contra el PSG serà diferent, però hem d'intentar jugar igual que contra el Celta”, va dir. El central combina la felicitat per la seva bona adaptació al Barça amb la tristesa que li suposa l'adeu de Luis Enrique, el tècnic que va avalar la seva arribada i que està confiant en ell: “Hem de respectar la seva decisió. Estic trist. Li estic agraït perquè sóc aquí, en part, gràcies a ell.”

Demà, si no passa res d'extraordinari, tornarà a ser titular contra el PSG en la tornada dels vuitens. Umtiti té una espina clavada amb el conjunt parisenc, al qual no ha aconseguit vèncer mai en la lliga. Del partit d'anada, també en té un mal record, perquè l'equip va encaixar quatre gols i també va enviar una rematada de cap al pal que hauria pogut ajudar a fer una mica menys complicada la gesta que s'afrontarà demà. Però ja se sap que amb Umtiti al camp sempre es guanya. Si passa en la lliga, per què no a Europa?