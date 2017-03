L'últim pas per ser a Nyon

Després d'una gran fase de grups i de superar el Borussia Dortmund en els vuitens de final, el juvenil A del Barça ja té la final four de Nyon, que es disputarà entre el 21 i el 24 d'abril, a només un pas. Per ser-hi i intentar tornar a ser campió de la Youth League com el 2014, el conjunt entrenat ara per Gabri s'haurà de desfer del Porto aquesta tarda al Miniestadi (a les 6, beIN Sports), que acaba d'eliminar el Viitorul romanès. Al contrari del que va passar fa dues setmanes contra el Dortmund, el tècnic de Sallent, que té les baixes dels lesionats Carles Pérez i el porter Josep Martínez, espera un rival “amb un plantejament molt més ofensiu, un 4-3-3 com nosaltres, que pressionarà i tindrà iniciativa, i que disposa de molt bons jugadors, alguns dels quals ja han debutat al primer equip”. Per tot plegat, Gabri, que no descarta algun canvi tàctic, creu que “es veurà un bon partit, amb dos equips que prioritzen la possessió de la pilota”.

El conjunt blaugrana afronta aquest duel contra els portuguesos després de tres partits sense guanyar en la lliga –continua líder amb 8 punts més que l'Espanyol quan falten cinc jornades–, i Gabri, que en les últimes setmanes ha pogut fer descansar diverses peces clau, ja ha indicat que una de les seves tasques ha estat “recuperar l'equip i animar-lo”. Tot i això, el de Sallent descarta que aquesta mala ratxa en el campionat estatal pugui passar factura de cara al duel d'aquesta tarda, per la importància que té: “De mica en mica hem d'anar aconseguint els objectius i, ara mateix, hem de guanyar aquesta final per poder ser a Nyon. Jugar la final four ja seria un premi i la cirereta del pastís, per tot el que representa l'experiència.”

Gabri també espera poder reviure un ambient com el de fa dues setmanes, quan més de 1.500 persones van anar al Mini: “A la gent l'hem de portar nosaltres amb el joc. Crec que contra el Dortmund la gent va marxar contenta i ens agradaria que vingués tanta gent com aquell dia, o fins i tot més. Sempre és més motivant.”