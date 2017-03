Depredador alliberat

“Jugar de davanter purem beneficia. És el lloc on m'agrada jugar, on em sento més còmode i on aporto més coses a l'equip”, assegura Cavani

A l'ombra de Zlatan Ibrahimovic durant les tres temporades que feia que jugava al PSG, i tot i que sempre havia estat el seu millor aliat en atac partint des de la banda, Edinson Cavani s'ha vist alliberat amb la marxa del suec i ha passat a ser la gran referència ofensiva, ja sense discussió, del conjunt parisenc. A través d'Unai Emery i sense Ibra, el davanter nascut fa 30 anys a Salto, d'on també és el blaugrana Luis Suárez, ha recuperat l'olfacte golejador que el va convertir en ídol a San Paolo –més de 20 dianes per temporada en la Serie A durant els tres anys que va vestir de napolità– i que el va portar al Parc dels Prínceps a canvi d'un traspàs rècord, de 64 milions d'euros.

Les xifres parlen soles. El davanter uruguaià havia registrat sempre uns molts bons números des del primer dia que va aterrar a París –81 gols en tres temporades–, però en el present curs, sense cap tap que li impedeixi mostrar les seves millors essències ni cap cadena que el lligui a la banda i el privi de moure's per on vulgui, s'ha convertit en un depredador sense pietat de cara a la porteria rival: 27 gols en la Ligue 1 –està a dos de la seva millor marca en un campionat, l'últim amb el Nàpols, i va pel camí de superar els 38 d'Ibrahimovic la lliga passada–, als quals s'han de sumar els 3 que ha fet entre la copa de la lliga i la copa de França i els 7 d'aquesta edició de la Champions, registre que només supera Leo Messi. En total, amb els 37 gols d'aquest curs en 36 partits –supera el gol per partit de mitjana, cosa que mai havia fet en la seva llarga trajectòria–, ja n'acumula 118 amb la samarreta del PSG. A finals de gener va superar Pauleta com a segon màxim golejador de la història del conjunt parisenc i al davant ja només hi té Ibrahimovic (156 dianes en quatre temporades), a qui tot fa preveure que atraparà la temporada que ve. No fa gaire, de fet, Unai Emery mostrava el seu desig perquè Cavani fes “la millor temporada de tota la seva carrera”. Ell, per la seva banda, té molt clar que, com a davanter pur, pot desplegar tot el seu arsenal, i així ho reconeix: “Sé que em beneficia. És el lloc on m'agrada jugar i on em sento més còmode. A més, crec que és en aquesta posició on aporto més coses a l'equip.”

Lluny han quedat ja, tot i que encara no faci ni un any, els temps en què Cavani era, tot i la seva qualitat, un simple actor secundari. Ara és l'home de moda a París i el seu club s'haurà de gratar la butxaca a final de temporada si, com tot indica, acaba com a màxim golejador de la lliga francesa, on només el davanter de l'Olympique de Lió Alexandre Lacazette (22 gols), li fa una mica la competència. Fruit d'això, esdevé també el protagonisme que està tenint en la lluita per la Bota d'Or. Si no fos perquè en la Ligue 1, els gols marcats només sumen 1,5 punts, a diferència de les grans lligues, en què cada gol val 2 punts, ara mateix seria el gran favorit per guanyar-la al final de temporada. El penalitza el fet de no jugar en la lliga espanyola, en què Messi ha fet 23 gols i lidera aquesta lluita per ser el millor golejador del continent; ni en la italiana, en què Andrea Belotti n'ha fet 22, ni en l'alemanya, en què Aubameyang n'ha fet 21. Segur que a final de curs els cants de sirena de més d'algun gran d'Europa l'intentaran convèncer perquè acabi la seva carrera en una altra lliga –acaba contracte el 2018–, tot i que, sabent com és el xeic Nasser Al-Khelaifi, difícilment deixarà escapar així com així el seu nou tresor.