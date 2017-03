Luis Enrique: “En algun moment estarem a prop d'entrar a l'eliminatòria”

Luis Enrique ha convidat a creure en la remuntada durant la roda de premsa celebrada aquest migdia per valorar la visita del PSG de demà al vespre al Camp Nou. Aquestes són algunes de les seves frases destacades:

EXPECTATIVA:

“Estem a la meitat de l'eliminatòria. En 95 minuts poden passar infinitat de coses i espero que seguin positives.”

TÀCTICA:

“No és una roda premsa per donar cap pista al rival. Podem utilitzar infinitats de sistemes i poden jugar tots els futbolistes que tingui disponibles.”

IL·LUSIÓ:

“Si un rival pot marcar-nos quatre gols, nosaltres en podem fer sis. No tenim res a perdre i si molt a guanyar.”

PREPARACIÓ:

“Es un partit especial, però dedico les mateixes hores de treball i de descans a tots els partits.”

FITA HISTÒRICA:

“Aquest equip no té cap remuntada perquè no s'hi ha vist obligat mai. Però amb independència de què passi demà la fe amb el meu equip serà la mateixa”

CRIDA A L'AFICIÓ:

“El Camp Nou ha de ser una olla a pressió. Necessitem un estadi a rebentar, hiperexitat, i nosaltres a fer la nostra feina amb seny.”

FITA PERSONAL:

“M'importa un rave entrar, o no, a la història del club. El que vull és entrar en l'eliminatòria i estic segur que demà en algun moment del partit hi estarem a prop.”

GUIÓ DEL PARTIT:

“El futbol no són matemàtiques. L'objectiu és saber com pressionar, com generar superioritats, espais... Centrar-se en com fer això et pota més a prop del resultat.”

CAL EL MILLOR PARTIT DE LA SEVA ETAPA?

“No tinc aquesta sensació, però, evidentment, sí cal un bon partit i ser molt efectius”