“En algun moment de l'eliminatòria hi estarem a prop”

El creixent optimisme de l'entorn blaugrana a l'hora de creure en una remuntada històrica es va copsar en la roda de premsa que Luis Enrique va oferir ahir al migdia. Moltes preguntes destinades a mesurar les expectatives amb què l'equip afronta la proesa d'aixecar un 4-0 contra el PSG i un clar missatge d'inconformisme per part del tècnic.

“Estic convençut que en algun moment de l'eliminatòria hi podrem estar a prop”, va expressar el tècnic en referència a la capacitat del Barça de reequilibrar el duel i somiar en una remuntada. Una convenciment que manté “des de fa dues o tres setmanes”, avalat per la línia ascendent que ha demostrat l'equip durant aquest període. “Això no significa que després ho aconseguim, ni que el rival no ens pugui marcar, però estic convençut que això que ara mateix sembla molt difícil, si les coses surten com esperem, hi podrem estar a prop. I quan hi estàs a prop la teva moral augmenta i la del rival possiblement decreix”, va prosseguir.

L'asturià va incidir que l'eliminatòria encara està a l'equador i que “en noranta-cinc minuts poden passar infinitat de coses”. “Si un rival ens pot marcar quatre gols, nosaltres en podem fer sis”, va ser un altre dels missatges encoratjadors que va expressar. “Això no vol dir que calgui tornar-se boig i marcar no sé quants gols en uns minuts determinats El que sí que és cert és que no tenim res a perdre i sí molt a guanyar”, va puntualitzar.

En aquest sentit, es va mostrar contrari a marcar-se un guió per al partit: “El futbol no són matemàtiques. L'objectiu és saber com pressionar, com generar superioritats, espais... Centrar-se en com fer això et porta més a prop del resultat que no pas a l'inversa.”

No podia faltar la crida a l'afició blaugrana, un altre factor que avui ha de propiciar la proesa. “El Camp Nou ha de ser una olla de pressió vint minuts abans de començar el partit”, va manifestar Luis Enrique, que desitja veure un estadi “a rebentar, hiperalterat i hiperexcitat”. “I nosaltres a fer la nostra feina amb seny”, va afegir.

Com és habitual, el tècnic blaugrana no va donar cap pista sobre com planteja el partit: “No és una roda premsa per donar cap pista al rival. Podem utilitzar infinitat de sistemes i poden jugar tots els futbolistes que tingui disponibles”, va respondre quan se li va preguntar sobre la participació d'Andrés Iniesta. De fet, va evitar posar el focus en cap jugador, ni tan sols en Messi: “En Leo és el nostre referent i el més desequilibrant, però ho hem d'aconseguir entre tots. La responsabilitat ha de ser global.”

Luis Enrique té clar que passi el que passi avui “la fe en l'equip serà la mateixa”. Als blaugrana se'ls presenta el repte d'escriure una de les pàgines més brillants de la història del club, però l'entrenador asturià fa una lectura més moderada: “M'importa un rave entrar, o no, en la història del club. El que vull és guanyar l'eliminatòria i passar.”