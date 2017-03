La fe inesgotable de Neymar

“Si existeix un 1 per cent de possibilitats, tenim un 99 per cent de fe.” Amb aquesta frase que va penjar a les xarxes socials, l'endemà del 4-0 encaixat al Parc dels Prínceps, i quan molts pocs confiaven que el Barça pogués remuntar l'eliminatòria, Neymar Júnior es va aferrar a l'esperança i no va donar per perduda la classificació per als quarts de final de la Champions. Tres setmanes després, el davanter brasiler va ser decisiu perquè el Barça pogués obrar la gesta. I ho va ser especialment quan ja semblava del tot impossible, després del gol del PSG, quan faltava menys de mitja hora per al final, que obligava el conjunt blaugrana a fer-ne tres més.

L'actuació de Neymar fins al tram final, tot i que abans havia forçat el penal que Messi va convertir per fer pujar el 3-0 al marcador, no havia estat especialment lluïda. El brasiler, això sí, no ho va deixar d'intentar en cap moment, però de vegades va pecar un pèl d'excés d'individualitat i de voler anar per la via ràpida. Fruit d'això, va cometre moltes imprecisions, que no el van fer desistir d'intentar-ho una vegada i una altra. I és que si una cosa té Neymar és una forta personalitat i un orgull a prova d'errors. I de cops. Perquè ahir les nombroses puntades del rival, dirigides principalment cap a ell, no van ser una excepció.

El cas és que Neymar es va aixecar i es va rebel·lar quan aquell 1 per cent de possibilitats semblava que ja no existia. I és que només faltaven ja dos minuts per al final dels 90 minuts quan el brasiler va ser l'encarregat d'executar una falta gairebé a la cantonada de l'àrea. Com fa una setmana contra l'Sporting, el brasiler va teledirigir la pilota a la creueta, allà on Trapp no va poder fer res per evitar un gol, que va ser l'empenta necessària per intentar-ho fins al final. Ni un minut després, arribava el segon penal de la nit, provocat per Suárez, i, a diferència del primer, aquesta vegada va ser Neymar qui va assumir la responsabilitat. Amb la seva paradinha habitual just després d'agafar carrera per disposar-se a xutar des dels onze metres, va enganyar Trapp i va fer el 5-1, just quan es complia el temps reglamentari. Amb aquest ja són set els gols que Neymar ha fet al PSG. Tot un malson per als de la capital francesa.

Amb cinc minuts d'afegit, però, el xou de Ney no havia acabat. Seva va ser la pilota penjada a l'àrea que va convertir Sergi Roberto en l'heroi de la nit. El PSG, que a l'estiu va intentar fitxar Neymar, va comprovar ahir que un crac amb majúscules com el brasiler potser és el que li va tornar a faltar per superar el Barça, la seva bèstia negra en la màxima competició continental.