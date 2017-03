Lligat per sempre a la història

Rexach, Zuviría, Pichi Alonso, Bakero, Iniesta... i Sergi Roberto. Perquè ahir el jugador reusenc va entrar en la història del FC Barcelona amb el gol del miracle, la diana que per sempre anirà lligada a la de la impressionant remuntada contra el PSG, la primera vegada en tota la història de la màxima competició continental que un equip és capaç de capgirar en un partit de tornada un 4-0. I és clar, com marca l'èpica, el moment inesborrable va arribar en l'última acció de l'enfrontament, en el minut 95, amb tot el Barça, inclòs Ter Stegen, dins de l'àrea, per rematar una falta llunyana penjada per Neymar. O caixa o faixa. Primerament, la centrada, força curta, la va poder refusar un defensa del PSG des de la frontal, a peus de nou de l'astre brasiler, que en el segon intent, ara sí, va enviar una pilota pràcticament teledirigida al cor de l'àrea que va passar tot just per damunt de la darrera línia dels francesos, perquè Sergi Roberto, estirant la cama dreta, pràcticament per inèrcia, amb l'ànima, la impactés per batre Kevin Trapp, que desesperat va demanar un inexistent fora de joc. El gol, com era previsible, va fer embogir tot el Camp Nou, mentre Sergi Roberto, extasiat, va córrer fins al córner amb els braços aixecats, sense saber com celebrar el gol que ben segur sempre va somiar fer. Finalment, en arribar al córner, es va llançar al terra i, com també marquen els cànons de les remuntades, va ser esclafat per tots els seus companys. Perquè en això de les remuntades de record etern el protagonista acostuma a ser el més inesperat de tots. I ahir aquest havia de ser Sergi Roberto, juntament amb Jordi Alba, el gran sacrificat del canvi de sistema de Luis Enrique. El futbolista reusenc, a més, feia unes setmanes que no mostrava el seu millor nivell, després d'un inici de temporada espectacular. Finalment, i amb l'eliminatòria suposadament perduda, l'entrenador asturià el va fer entrar en el minut 76, per un Rafinha molt cansat, un canvi que llavors va passar desapercebut, però que canviaria la història de la nit, del Barça i de la lliga de campions. Perquè el cert és que Sergi Roberto, més enllà d'un parell de canvis de ritme, pràcticament no va entrar en joc. Quedava tot reservat per al minut d'or de la nit, el gol més important de la carrera del de Reus, un toc amb l'ànima per convertir un intent frustrat de remuntada en la joia màxima. I va ser el primer gol que marca aquesta temporada Sergi Roberto, que des que ocupa el lateral dret trepitja menys àrea que abans.

La seva diana, però, té un valor incalculable, ja que va convertir el somni de la remuntada en realitat, a banda de transformar definitivament l'estat d'ànim de l'equip i de tot el barcelonisme. Perquè ara, evidentment, tot és possible gràcies al partidàs de tots els jugadors i als ànims incansables de l'afició del Camp Nou, però sobretot gràcies a la diana de Sergi Roberto, un jugador lligat per sempre a la història de les remuntades èpiques.