Hi ha Big Sam per a molts anys

Abans de l'exhibició de joc que va protagonitzar en el partit de la remuntada contra el París Saint-Germain, Samuel Umtiti ja havia deixat clar que el Barça l'ha encertat amb el seu fitxatge i que, en ell, té un central per a molts anys. Per si no havia quedat prou clar, dimecres el francès, com molts dels seus companys, va completar una actuació monumental: va ser qui més pilotes va recuperar, 14 en total, una barbaritat; en va perdre només dues i, a més, va fer quatre rebutjades i tan sols tres faltes. Aquestes extraordinàries estadístiques, especialment bones tenint en compte les exigències i els riscos de la posició que ocupa Umtiti en el nou sistema de joc del Barça, amb només tres defenses, quantifiquen una nova demostració de solvència i eficàcia que torna a deixar clar que, per als culers, s'ha acabat la llarga espera del central. Potser Robert s'ha equivocat amb la resta de fitxatges, però amb ell, no.

La llista de futbolistes que han aspirat al lloc que ara ocupa Umtiti no és precisament curta. Hi ha jugadors de primer nivell, alguns procedents de la Masia. No cal dir noms, ni xifres; el cas és que la cerca ha estat llarga i costosa. I la prova més evident és que un migcampista d'origen com és Javier Mascherano ha estat la parella de Gerard Piqué durant les últimes sis temporades, sense haver trobat una competència prou forta. Umtiti comparteix, precisament, moltes de les qualitats de l'argentí: és senzill i discret, impecable tàcticament, contundent quan toca ser-ho, no perd la concentració i és un competidor nat. El francès, a més, és ràpid en el desplaçament i amb la pilota als peus i, és clar, té nou anys menys.

El vestidor l'ha acollit amb els braços oberts, en gran mesura perquè ell s'ha guanyat el respecte i l'estimació. Ha congeniat amb els més joves del grup i, per descomptat, amb els seus compatriotes Lucas Digne i Jérémy Mathieu. En aquest sentit, l'eliminatòria contra el París Saint-Germain va ser molt especial per a tots tres. Van viure la remuntada amb un plus de felicitat, igual que abans havien patit molt amb la desfeta del Parc dels Prínceps. A Umtiti, a més, li va tocar viure-ho tot damunt la gespa. Per això el 4-0 el va colpejar fort. El desenvolupament del partit, el desgavell defensiu del Barça i, per acabar-ho d'adobar, l'oportunitat que va tenir i que va estavellar en el pal el van deixar tocat. Sobre tot, pel seu present blaugrana, però també pel seu passat a l'Olympique Lionnais. Per això, dimecres Samuel Umtiti estava exultant, era més Big Sam que mai.