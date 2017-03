La Champions, la gran competició de Ter Stegen

Gustavo Manduca, jugador de l'APOEL de Nicòsia, va ser el primer que va descobrir l'estreta relació que Ter Stegen manté amb la lliga de campions. I és que l'alemany va debutar oficialment com a blaugrana en el Barça-APOEL de la Champions 14/15, la nit en què Luis Enrique va descobrir la seva aposta de fer jugar Bravo a la lliga i Ter Stegen a Europa, i en què l'alemany, amb 1-0 en el marcador, va salvar l'empat de Manduca amb una aturada excel·lent. El porter, de fet, va ser clau en la consecució de la Champions de Berlín, amb aturades de moltíssima importància, com una gran intervenció a Cavani en l'última jornada de la fase de grups, el penal que va aturar d'Agüero en els vuitens de final, l'estirada en una rematada de Lewandowski que es va convertir en la millor aturada de la competició o les dues intervencions de mèrit que va fer en la final en els xuts de Marchisio i de Pogba.

I l'alemany, tot i empassar-se el recordat gol de Florenzi en la primera jornada de la Champions següent, va mantenir el nivell el curs 15/16, en què de nou va ser el suplent de Bravo a la lliga. La seva millor intervenció es va produir en el Barça-Arsenal corresponent a la tornada dels vuitens de final, en què primer va desviar amb una estirada impossible una falta a l'escaire d'Alexis Sánchez per després aixecar-se i rebutjar una segona rematada, ara de Giroud. I l'alemany va mantenir-se ferm en els quarts, amb una mà espectacular en l'anada davant de Griezmann i una molt bona actuació al Vicente Calderón; un rendiment, però, insuficient per salvar el Barça de l'eliminació.

I va arribar la tercera temporada de Ter Stegen al Camp Nou, i amb ella el seu pas a primer porter de la lliga i de la Champions, un augment de responsabilitat que l'alemany ha assumit a la perfecció, fins a erigir-se en un porter que ningú discuteix. I és clar, Ter Stegen ha mantingut el seu rendiment excels en la seva competició preferida, on ja ha mostrat grans actuacions, com la que va fer en el Barça-City, amb aturades a Gundogan, Nolito i De Bruyne i, és clar, amb la de dimecres passat, en què va mantenir viva l'esperança per, després, provocar la falta del 6-1. I és que sembla que la Champions és la competició ideal per a l'home de gel blaugrana.