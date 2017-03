Per a tothom, el dia del seu aniversari és sempre un dia especial, però Ivan Rakitic segur que no oblida el dia que va complir 29 anys. El migcampista croat va tenir ahir un dia rodó, celebrant el seu aniversari i signant el seu nou contracte amb el Barça. Tres temporades després de fitxar pel club blaugrana, Rakitic va passar ahir al migdia, tot i que l'equip tenia el dia lliure, per les oficines del Barça per firmar el nou contracte, que el vincula amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2021 i que li augmenta la clàusula de rescissió fins als 125 milions d'euros; una clara mostra de la confiança del Barça en el jugador. La felicitat de Rakitic ahir era immensa. L'endemà de celebrar el seu aniversari en una festa sorpresa organitzada per la seva dona i en què hi van assistir familiars, amics i companys d'equip, el croat va viure un “dia perfecte”. “Estic molt orgullós, perquè ser en el millor club del món és el millor regal d'aniversari”, va assegurar el blaugrana, que va tornar a bufar les espelmes a les oficines del club, ja que el van sorprendre amb un pastís de xocolata amb una espelma del número 4, el seu dorsal, en l'acte, en què hi havia Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre, Javier Bordas, Òscar Grau i Robert Fernández.

Rakitic va assegurar que vol continuar donant el màxim pels colors del Barça. “Després de tres anys, conec la gent del Barça, conec què significa el club arreu del món i el tinc molt endins. M'omple d'orgull seguir aquí, és impressionant. Vull donar el màxim per tota aquesta gent. Tant de bo estigui tothom content amb mi. Vull agrair el suport de l'afició, del president i de tota la directiva. És un somni fet realitat i espero que duri molts anys més”, explicava a Barça TV. “La idea és estar en el millor club del món el màxim temps possible, el temps que em vulguin aquí”, va dir Rakitic, que va confessar que espera que sigui per “tota la vida”. El blaugrana va dir que jugar al Camp Nou “és el més gran que et pot passar”. “Ja ho era quan venia a jugar amb el Sevilla, i ara que ho faig al Barça és el màxim.”

