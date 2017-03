“Preparem la temporada per estar al cent per cent en cada partit”

En una ràpida compareixença, l'entrenador del Barça ha valorat aquesta tarda, a 24 hores de jugar a Riazor, l'actualitat del seu equip .

El Deportivo. “Des del canvi d'entrenador han sumat cinc punts en tres partits. No han tingut temps d'entrenar amb tants partits i suposo que Mel agrairà tenir temps per entrenar la setmana que ve”.

L'estat mental després del PSG. “És un handicap a valorar i que hem de resoldre. Em refio del seny dels meus jugadors i de la seva experiència perquè queda tot per disputar. La dificultat serà màxima fins al final de temporada”.

L'estat físic dels seus jugadors. “En l'entrenament d'avui veurem com estan i qui està preparat per al partit contra el Dépor. El mes d'abril serà bestial”.

L'arbitre del partit contra el PSG. “Pasapalabra”.

El que li preocupa del Dépor. “Tots els recursos que puguin servir contra nosaltres, tot el referent al nostre rival em preocupa”.

La preparació física. “Preparem tots els partits amb la mateixa intensitat. No variem res perquè el premi sempre és el mateix, els tres punts. No hem preparat la temporada per estar al cent per cent en el tram final, si no per estar al cent per cent en cada partit”.

Canvi de sistema. “No sóc conservador. Faré sempre el que cregui que és millor per a l'equip, i això pot variar. Estic content amb el rendiment de tots els jugadors, inclòs Rafinha”.

Un recanvi per a Aleix Vidal? “Sempre estem oberts per millorar la plantilla”.

La renovació de Rakitic. “Segur que té més ofertes d'altres equips, és una notícia molt bona pels seus números i pel seu rendiment. És un jugador que sempre busca millorar. És una gran notícia”.