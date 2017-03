“Confio en el seny dels meus jugadors, perquè queda tot per disputar”

Ni un quart d'hora, tretze minuts exactament, va durar la roda de premsa de Luis Enrique abans de l'entrenament d'ahir a la tarda a la ciutat esportiva. Sense arribar a recuperar la versió més aspra, el tècnic va rebutjar totes les preguntes que poguessin generar polèmica i es va estendre el mínim imprescindible en les seves respostes. Si es pot concloure un missatge de la seva compareixença és que, tot i la magnitud de la proesa de dimecres passat, després de la històrica remuntada contra el PSG, el Barça encara no ha aconseguit cap títol. “És un handicap a valorar i que hem de resoldre, l'estat d'eufòria dels meus jugadors. Però confio en el seu seny i la seva experiència, perquè queda tot per disputar. La dificultat serà màxima fins al final de temporada”, va dir en aquest sentit. En un altre moment va insistir en la mateixa idea, quan li van preguntar si era conscient del que havia aconseguit tres dies abans: “De l'únic que som conscients és que queda tot per decidir-se en totes les competicions. I això pot significar zero títols o tres. Ens centrem en el que podem controlar, que és el partit contra el Dépor.”

La ressaca del 6-1 de dimecres, en tot cas, pot afectar l'estat físic de la plantilla del Barça. “En l'entrenament d'avui [per ahir] veurem com es troben els jugadors i qui està preparat per al partit contra el Dépor. El mes d'abril serà bestial”, va comentar Luis Enrique sobre això. Per altra banda, des d'un punt de vista positiu, es pot pensar que la gesta de dimecres pot ajudar a unir encara més el grup. Luis Enrique, però, és escèptic: “Serà un estímul per a tothom. Ara bé, sempre he vist una unió màxima en els meus jugadors, a les verdes i a les madures, des que estic aquí.” El tècnic considera que, al capdavall, les conseqüències positives que portarà la històrica nit contra el PSG es veuran amb “els resultats que s'obtinguin en les propers partits”.

I el primer partit es juga aquesta tarda, a un quart de cinc, a Riazor, contra el Deportivo de la Corunya. Un rival de la zona baixa de la taula que acaba de canviar de tècnic. Amb l'arribada de Pepe Mel, els gallecs han sortit del descens gràcies a dos empats i una victòria. Luis Enrique ho va voler destacar: “Des del canvi d'entrenador, han sumat cinc punts en tres partits.” L'asturià va fer esment també a la falta d'entrenaments amb què els blanc-i-blaus arribaran, com el seu equip, al duel d'aquesta tarda, perquè dimecres el Dépor va jugar el partit contra el Betis que tenia ajornat: “No han tingut temps d'entrenar-se amb tants partits i suposo que Mel agrairà tenir temps per entrenar la setmana que ve.”

A Luis Enrique li van preguntar sobre tres dels seus jugadors en concret. Sobre l'evolució de Neymar Júnior en aquests tres anys que l'ha entrenat va dir: “És evident que és un jugador que ha evolucionat molt, i d'una manera positiva, des que va arribar al Barça.” Per a Ivan Rakitic, que acaba de signar la renovació, també va tenir bones paraules: “És una notícia molt bona, pels seus números i pel seu rendiment. És un jugador que sempre vol millorar. Segur que tenia ofertes d'altres equips.” Quant a la possibilitat de fitxar un recanvi per a Aleix Vidal, tenint en compte que el Barça haurà de jugar més partits pel fet que continua viu en la Champions, el tècnic no va tancar la porta: “Sempre estem oberts a millorar la plantilla.”

El bon resultat que ha donat el canvi de dibuix tàctic va ser també motiu de pregunta. Serà conservador i continuarà amb el 3-4-3 per tal de no tocar el que ja funciona? “Jo no soc conservador. Faré sempre el que cregui que és millor per a l'equip, i això pot variar. Estic content amb el rendiment de tots els jugadors”, va etzibar Luis Enrique en la seva resposta. En la mateixa línia es va expressar per explicar que no ha afrontat la preparació física del seu equip pensant en la recta final de la temporada: “Preparem tots els partits amb la mateixa intensitat. No variem res, perquè el premi sempre és el mateix, els tres punts. No hem preparat la temporada per estar al cent per cent en el tram final, sinó per estar al cent per cent en cada partit.”