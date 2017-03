Millor que a casa

El 20 d'abril del 2016, coincidint amb l'última visita a Riazor, el Barça va igualar la golejada més àmplia a domicili registrada en la lliga amb un contundent 0-8. El resultat va ser el millor exemple de la bona dinàmica que acredita l'equip blaugrana en les últimes visites al feu del Deportivo de la Corunya. De fet, les cinc darreres les ha resolt amb victòria, arrodonida amb resultats ben amplis a banda del 0-8, com ara el 0-4 de les temporades 2010/11 i 2014/15. El balanç golejador de tot plegat s'eleva fins als 24 gols a favor. En contra, només cinc, i un a càrrec de Jordi Alba, que es va fer un autogol en el 4-5 registrat el curs 2012/13. Un duel més còmode per als blaugrana del que diu el resultat final.

Per trobar l'última vegada que el Barça no va sumar els tres punts a la Corunya cal remuntar-se a la temporada 2008/09 (1-1), mentre que de l'última derrota ja en fa gairebé nou anys. Va ser el 27 d'abril del 2008 –encara amb Frank Rijkaard a la banqueta–, quan el conjunt gallec es va imposar per 2-0, amb gols de Juan Rodríguez i Pablo Amo.

Els registres exposats reflecteixen, doncs, que el factor camp no ha suposat un avantatge per al Deportivo quan l'ha visitat el Barça durant l'última dècada. Fins i tot ha estat al Camp Nou on l'equip gallec ha plantejat més batalla. Ho demostren els empats a dos gols registrats en els dos darrers cursos (2014/15 i 2015/16). En el present, però, el Barça ja no es va deixar sorprendre, i el duel directe de la primera volta –jornada 8– es va resoldre amb un clar 4-0.

Luis Suárez ha estat l'últim executor blaugrana a Riazor. L'uruguaià va signar quatre dels vuit gols que l'equip va fer el 20 d'abril del 2016 –el primer pòquer com a blaugrana–, a banda de fer tres assistències. “Estic content perquè havíem passat un moment difícil i, anímicament, aquesta victòria suma”, va manifestar Suárez fent referència a la reacció després d'encadenar tres derrotes en la lliga, que va suposar l'inici de l'empenta final cap al títol.

A banda de Suárez, Riazor també és un escenari propici per a Leo Messi. De fet, acredita dos hat-tricks (2012/13 i 2013/14) i un doblet (2009/10) en les últimes cinc visites. Vuit gols, als quals se sumen dos més per tal d'elevar la xifra a 10. El Deportivo és, doncs, una de les víctimes preferides del crac. En total li ha marcat 17 gols en 14 partit de lliga –tant a casa com a fora–, una estadística que aquesta tarda provarà d'ampliar.