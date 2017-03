Una nova demostració que el fons d'armari no rutlla

Luis Enrique va tornar a donar una nova oportunitat a alguns dels fitxatges que menys han jugat per justificar les seves incorporacions al Barça, però no se'n van sortir del tot bé. Després del desgast del partit de dimecres, de l'eufòrica i l'adrenalina, el cos tècnic blaugrana va decidir fer rotacions i donar descans a futbolistes que es troben en el seu millor moment, però que necessitaven descans després de la remuntada contra el PSG. Un d'ells va ser Umtiti, que va deixar el seu lloc a Mascherano, que va tornar a fer un partit molt seriós al darrere, de nou en una defensa de tres. Tot i així, va tornar a quedar palès que la presència del francès és vital, com a mínim si es miren els números en la lliga. I és que amb Umtiti, el Barça sempre ha sumat els tres punts en la competició regular. Pel que fa als jugadors més d'atac, però, la història canvia.

André Gomes va completar un mig del camp en què l'única peça habitual era Busquets, a més d'un Sergi Roberto que aquesta temporada està molt més acostumat a jugar a la defensa. El portuguès va ocupar la posició d'Iniesta, però no va fer oblidar el capità. Per la seva banda, Denis i Arda van actuar a l'atac, acompanyant Suárez. Cap dels tres va oferir ahir la seva millor versió i, de fet, la banda esquerra blaugrana en va sortir molt perjudicada.

La imprecisió d'André i Arda va permetre al Dépor crear molt perill per la seva banda, en què van deixar bastant sol un Jordi Alba que amb una defensa de tres no pot oferir tot el seu repertori. El portuguès va buscar el gol en la primera part, encara amb l'empat a zero, amb un xut de rosca, però continua negat de cara a porteria. És l'únic fitxatge que encara no s'ha estrenat en l'aspecte golejador, i ahir es va tornar a quedar a prop i, al contrari d'Umtiti, ha coincidit que el portuguès ha jugat tretze dels catorze parits que el Barça no ha guanyat aquest curs.

Per la seva banda, Arda no va ser capaç de desequilibrar en cap moment i va estar molt lluny del nivell que havia ofert en l'inici de la temporada. A Denis se'l va veure molt tímid, sobretot en atac. Tot i això, seva va ser la centrada que va iniciar el gol de Suárez. El gallec va ser substituït per Paco Alcácer. El valencià va sortir amb el 2-1 i no va tenir gaires ocasions de crear perill.