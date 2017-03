El seu talismà no va ser suficient

ssense Neymar, baixa per unes molèsties musculars, i amb Leo Messi molt espès i allunyat ahir del seu nivell habitual, Luis Suárez va ser l'únic integrant del trident que va aparèixer a Riazor. Seu va ser l'únic gol del Barça, que va servir per empatar momentàniament el partit i per alimentar les esperances d'acabar sumant els tres punts, i seves van ser també les altres ocasions de més perill dels blaugrana en tot el partit. Amb l'uruguaià, però, no n'hi va haver prou per evitar una derrota molt dolorosa, la tercera en aquest campionat de lliga. I la primera, des que Suárez va fitxar pel Barça, que coincideix amb un gol seu. I és que fins ara, en les més de dues temporades que fa que el davanter uruguaià vesteix de blaugrana, sempre que ell havia marcat, el Barça no havia perdut. Fins el d'ahir, eren 72 els partits en què havia marcat el 9 blaugrana, dels quals el conjunt de Luis Enrique n'havia guanyat 67 i n'havia empatat 5. Aquesta vegada, però, el talismà d'un gol seu, no va ser efectiu amb les meigas de Riazor.

El que no es pot retreure a Suárez, com gairebé mai, és que no ho intentés. No va deixar de lluitar i pressionar en cap moment, però la millor prova és que també va ser ell qui gairebé va monopolitzar les rematades del Barça entre els tres pals. De les cinc que van fer els blaugrana en els noranta minuts –més els tres d'afegit–, tres van ser seves. La primera, poc abans del minut 30 de joc, en una falta penjada a l'àrea, va representar la primera ocasió clara del partit. Tot i estar en molt bona posició dins l'àrea, i sense cap marcatge, l'uruguaià, de cap, va rematar massa centrat, sense problemes per a Lux. Just després del descans però, no va fallar. El Barça necessitava un gol ràpid per no deixar-ho tot per al final i Suárez va complir amb la missió. No havien passat ni dos minuts del segon temps, quan va caçar una pilota rebotada a l'àrea, i al primer toc, sense pensar-s'ho, la va engaltar per sorprendre Lux, que no va tenir temps de reaccionar. Era el 21è gol de l'uruguaià en aquesta lliga –s'ha perdut dues jornades, una per decisió tècnica i l'altra per acumulació de targetes–, tot i que en la lluita pel Pichichi, el diari Marca, que és el que entrega el trofeu, només l'hi comptabilitza 20, ja que no li suma un dels dos que va fer contra l'Sporting. Entre totes les competicions –ha marcat en les quatre que ha disputat el Barça aquesta temporada–, ja n'acumula un total de 29 en 39 partits jugats.

La insistència de Suárez a la recerca del gol va continuar també quan el Dépor es va tornar a avançar. L'uruguaià veia que al Barça se li escapava l'oportunitat de dependre d'ell mateix per guanyar la lliga i ho va donar tot. Quan faltaven deu minuts per al final, va estar a punt de tornar a marcar, a passada de Sergi Roberto, però aquest cop, Lux sí que va aparèixer i es va lluir desviant la seva rematada a boca de canó. Una ocasió, boníssima, i que podria haver servit per rescatar almenys un punt, però que es va esfumar.