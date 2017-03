“Cal pensar que encara queden moltes jornades”

“Des de l'inici s'ha vist que seria un partit que ens costaria”, va apreciar Luis Enrique, que en la roda de premsa no va buscar excuses per a la derrota: “No hi ha res a justificar de la derrota. Cal acceptar-la i pensar que encara queden moltes jornades.”

El tècnic va indicar que per la tendència del partit “era determinant avançar-se”, i va destacar la resposta del conjunt gallec després de l'1-1: “En l'inici de la segona part hem igualat el resultat aviat i esperava tancar més el Dépor, però ha seguit generant transicions perilloses.” Per la banda blaugrana, va lamentar la falta de fluïdesa en atac i d'eficàcia de cara a porteria. “Són els metres més difícils. Hi ha més jugadors, pocs espais i poc temps per pensar”, va recordar el tècnic, que va prosseguir en les seves explicacions: “Ens ha faltat lucidesa en els últims metres. Ha estat una llàstima perquè crec que aquest partit era molt important per seguir la línia ascendent i per transmetre als rivals que manteníem la contundència.”

Tot i la decepció, Luis Enrique va recordar que “encara hi ha enfrontaments contra rivals directes” que permeten mantenir les aspiracions de cara al títol de lliga. A més va recordar que en el tram final és quan hi ha més resultats imprevistos. “És ara quan els equips de la zona baixa necessiten més els punts i no hi haurà partits fàcils per a ningú. A això ens aferrem. Caldrà fer un gran final de temporada per guanyar el títol.”

Influència de dimecres