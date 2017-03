L'èpica no sempre acaba bé

La lliga es torna a complicar per al Barça després de la inesperada ensopegada d'ahir contra el Deportivo a Riazor. Dèiem en la prèvia que l'elogi pot distreure, i contra els gallecs es va caure després d'encaixar dos gols a pilota aturada. Al Barça, a diferència dels últims partits, li va tocar anar a remolc una altra vegada, però en aquesta ocasió l'èpica no va funcionar i el Barça va tornar a perdre després de cinc victòries consecutives. És una bufetada que rebaixa l'eufòria instal·lada al club després del partit contra el PSG i un retorn a la realitat que s'haurà de superar tan aviat com sigui possible.

La reacció del Barça després de l'ensopegada a París i el fluix partit contra el Leganés al Camp Nou s'explica, en part, pel canvi de sistema emprat per Luis Enrique, que va donar a l'equip la sacsejada que necessitava per sortir des del darrere amb més facilitat i per crear més ocasions de gol. Un esquema, el 3-4-3, amb particularitats pròpies també en funció dels partits. Si al Calderón contra l'Atlético de Madrid Sergi Roberto era qui baixava per ajudar en defensa al lateral quan el rival atacava, contra el Celta aquest paper el va fer Sergio Busquets incrustant-se com a central. Contra el PSG, última visió del mateix sistema, tot i que aquest cop sense laterals.

Absents per problemes físics Neymar i Rafinha, els dos extrems en el 3-4-3, una de les opcions que tenia Luis Enrique era retornar als orígens i recuperar el dibuix habitual. Però no ho va fer i va mantenir el sistema que tan bons resultats ha donat. Això no vol dir que no hi hagués canvis, perquè fins a cinc jugadors van entrar respecte a l'equip que va ser titular contra el PSG. En la defensa va recuperar un lateral Jordi Alba, Piqué va jugar al centre i Mascherano ho va fer desplaçat a la dreta –Umtiti es mereixia descansar– mentre que al mig del camp es va mantenir Busquets de pivot i als interiors Iniesta i Rakitic van deixar el seu lloc a Sergi Roberto i André Gomes, amb Messi fent de punta del rombe. Al davant, Luis Suárez i Arda Turan fent el paper de Neymar. El rol de frontissa entre la defensa i l'atac va tornar a ser per a Sergi Roberto.

El Barça, però, no es va trobar còmode en els primers minuts a Riazor. Va cometre algunes pèrdues al mig del camp i li va costar trobar Messi i els davanters. En aquest sentit, es va trobar a faltar Neymar, en un estat de forma brutal i que sempre dona profunditat amb la seva velocitat. El partit es movia en terra de ningú perquè els gallecs tampoc inquietaven més enllà d'un xut llunyà de Joselu, però els blaugrana no podien imposar el seu domini clar. El panorama va canviar a partir del minut 20, quan Messi va començar a participar en el joc. Primer en una combinació amb Luis Suárez que l'uruguaià no va poder rematar i després posant una pilota al cap de Piqué en el llançament d'una falta, tot i que la rematada la va aturar Lux. El Barça va despertar sota la intensa pluja que va començar a caure a la Corunya, i André Gomes va provar fortuna en una bona acció en què va driblar el seu defensa, tot i que el seu intent de rosca no va agafar l'efecte esperat i va marxar molt desviat. Minuts després va ser Sergi Roberto qui va rebre de Busquets per arrencar entre dos defenses del Dépor i plantar-se dins l'àrea petita, però la seva passada de la mort a Luis Suárez Lux la va enviar a córner.

El Barça s'havia assentat al camp, estava sòlid i ben col·locat, mentre que el Dépor cada cop estava més tancat i pendent de defensar. Malgrat això, els que es van avançar van ser els de Pepe Mel. Joselu va provocar un córner després d'una gran rematada ràpida que va tenir una excel·lent resposta de Ter Stegen, però en el llançament es va produir una jugada desafortunada que va acabar en el gol dels gallecs. Mascherano va refusar malament cap a la pròpia porteria i Ter Stegen no va poder blocar la pilota, que va quedar als peus de Joselu per inaugurar el marcador.

El Barça, però, va reaccionar després del descans i va empatar quan només s'havia jugat un minut de la segona part. Denis Suárez va penjar la pilota a l'àrea del Dépor, André Gomes no va poder rematar però quan tothom estava parat Luis Suárez va recollir el refús per afusellar Lux al primer pal i empatar el partit. El gol, però, no va enfonsar els gallecs, que van buscar fer mal a la defensa blaugrana amb un xut desviat de Fayçal. El Barça necessitava posar calma i pausa al partit, i Luis Enrique va moure la banqueta. Va retirar del camp Arda Turan i André Gomes i va fer entrar Rakitic i Iniesta. El primer, garantia solidesa i físic i el segon, control, inspiració i capacitat de desequilibri. Denis Suárez es va reubicar a la banda esquerra de l'atac. Mel tampoc es va quedar quiet i va fer entrar Emre per Carles Gil.

Gairebé es va passar a jugar al camp del Dépor, però el Barça no sabia com fer-li mal. Els gallecs, ben situats, buscaven el contraatac i en van tenir un de bo acabat per Joselu. Els blaugrana van respondre amb un xut de Denis Suárez que va aturar Lux. El domini del Barça era clar, però va ser el Dépor el que es va tornar a avançar. Ho va fer de nou a pilota aturada, en un córner que no ho era. Arribas havia rematat al pal, però Fernández Borbalán va interpretar que Ter Stegen havia tocat la pilota. En el llançament, Bergantiños va saltar per sobre d'Alba per fer el segon.

Als blaugrana, llavors, els van entrar les presses, i Luis Enrique es va jugar el tot pel tot fent entrar Paco Alcácer per Denis. D'ocasions per empatar, el Barça en va tenir, però també encaixar-ne un altre. Lux va desviar un gol fet a Suárez després d'una bona centrada de Sergi Roberto des de la dreta i Messi ho va provar primer amb un xut des de la frontal i després amb el llançament d'una falta. Amb el Barça completament pensant només a empatar, ja en temps afegit, Fayçal hauria pogut fer el tercer després d'escapar-se sol. Ter Stegen, però, el va superar en l'un contra un. En la jugada posterior, l'última del partit, Jordi Alba no va fer un bon control a la frontal i Riazor va respirar i celebrar una victòria històrica que els tranquil·litza. Al Barça no li queda més remei que alçar-se aviat, diumenge vinent contra el València.