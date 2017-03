Recuperació i a descansar

Els jugadors del primer equip del Barça van fer ahir una suau sessió de recuperació en el primer dia de feina després de la inesperada derrota contra el Deportivo de la Corunya a Riazor. Tenint en compte que no hi ha partit entre setmana, Luis Enrique ha optat per donar dos dies de descans als seus futbolistes, que no tornen a estar citats fins dijous, quan començaran a preparar el partit contra el València de diumenge al Camp Nou. L'equip necessita carregar les piles després d'uns partits exigents, en especial el que es va jugar contra el PSG en la Champions. No es van exercitar ni Neymar ni Rafinha, que no estan encara al cent per cent. Cap dels dos va viatjar dissabte a la Corunya. Luis Enrique va decidir reforçar la sessió amb alguns jugadors del Barça B. Els escollits van ser els defenses Borja López i Nili Perdomo, els migcampistes Wilfrid Kaptoum i Àlex Carbonell, i el davanter Dani Romera.

Després del partit contra el València, la competició viurà una nova aturada per compromisos internacionals.