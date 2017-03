La passió turca s'atenua

Cap xut a porteria i tres centrades neutralitzades per la defensa del Deportivo. Aquest va ser el balanç ofensiu que van recollir les estadístiques d'Arda Turan diumenge a Riazor abans que fos substituït en el minut 57. Un canvi que, amb l'1-1 que registrava llavors el marcador, és el símptoma d'una davallada que el jugador arrossega els últims dos mesos i que contrasta amb els notables registres que va presentar durant el primer tram del curs. La pèrdua d'incidència ha repercutit especialment en l'efectivitat golejadora. Només dos dels tretze gols que acredita aquesta temporada –el seu rècord personal com a professional– els ha signat durant el 2017. I l'últim, en el Barça-Real Sociedad de la tornada dels quarts (5-2) de la copa, es remunta al 26 de gener.

Diumenge passat, coincidint amb la baixa per lesió de Neymar, Arda va tornar a ser l'escollit per ocupar l'extrem esquerre, on millor rendiment ha ofert des que va aterrar a l'entitat blaugrana, l'estiu del 2015. Tot just va ser la cinquena vegada que Luis Enrique el situava com a titular des de l'inici del 2017. També ho va ser en el Barça-Atlético corresponent a la tornada de les semifinals de la copa (7 de febrer). En aquella ocasió, Neymar tampoc va participar, per sanció. Les estadístiques del matx, que va acabar amb un empat (1-1) suficient per donar la classificació per a la final als blaugrana, tampoc van reflectir cap xut d'Arda entre els tres pals. I el mateix va succeir el 29 de gener contra el Betis al Villamarín (1-1), on també va sortir d'inici. L'única assistència que ha acreditat en la lliga durant els darrers mesos va ser en el matx contra l'Eibar (0-4).

Les dades dels darrers partits trenquen amb la progressió que havia exhibit el jugador amb la samarreta blaugrana. De fet, durant el primer tram del curs van ser nombrosos els elogis que va acumular. Finalment, havia fet el pas endavant que s'esperava des que el club va invertir 34 milions d'euros –més 7 en variables– per fitxar-lo procedent de l'Atlético. En la supercopa d'Espanya contra el Sevilla va marcar un doblet en el duel de tornada, mentre que va signar un parell de hat-tricks, contra el Gladbach en la Champions i contra l'Hèrcules en els setzens de copa. De fet, el rendiment del turc va ser bàsic per compensar la sequera realitzadora de Neymar durant aquest període. La situació, però, s'ha capgirat, i el brasiler, amb 14 gols a hores d'ara, l'ha superat com a tercer màxim realitzador de l'equip aquesta campanya.

El físic tampoc l'ha beneficiat darrerament. De fet, durant el mes de febrer va tenir diverses molèsties musculars que li van impedir estar disponible en els duels de lliga contra l'Alavés i l'Atlético, així com en la cita contra el PSG al Parc dels Prínceps. Tot i això, Arda encara té marge fins a final de curs per recuperar sensacions.