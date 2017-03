Queixa del PSG a la UEFA

Segons la premsa francesa, citant fonts del París Saint-Germain, el club francès ha enviat una carta de denúncia a la UEFA en què protesta per l'arbitratge de Denis Aytekin en el partit contra el Barça de la setmana passada que va significar l'eliminació dels francesos de la Champions després d'encaixar un contundent 6-1 al Camp Nou. Amb la notícia confirmada per la UEFA, la premsa francesa diu que el PSG no pretén amb aquesta carta repetir el partit ni res semblant, però sí protestar pel que considera un arbitratge molt desfavorable.

La protesta que el club francès ha fet arribar al màxim organisme del futbol europeu consisteix en vuit punts en què descriu que considera que Ayketin es va equivocar en contra del París Saint-Germain i va acompanyada d'un vídeo en què es poden veure les jugades en què els francesos consideren que van ser perjudicats. Els vuit punts són els següents: penal no xiulat per mans de Mascherano; la segona groga que no va veure Gerard Piqué en el minut 40 per una entrada a Cavani quan el català ja havia vist una targeta; no consideren penal el de Meunier a Neymar en la jugada que va acabar significant el tercer gol del Barça –el PSG creu que el lateral francès va fer caure Neymar de manera fortuïta–; la segona groga no ensenyada a Neymar per una falta a Marquinhos quan el resultat era de 3-1; penal no xiulat de Piqué per unes mans després d'una centrada de Di María; penal no xiulat i l'expulsió consegüent de Mascherano quan el Barça guanyava 3-1 per una entrada de l'argentí a Di María quan aquest es plantava sol davant Ter Stegen; no consideren penal el de Marquinhos a Luis Suárez en la jugada que va significar el cinquè gol dels blaugrana, ja que el PSG creu que l'uruguaià es va deixar caure a l'interior de l'àrea i que Aytekin s'ho va empassar.

Des de la UEFA també s'ha volgut deixar clar que en cap cas s'ha castigat Aytekin pel seu arbitratge al Camp Nou, com es va insinuar des de Madrid, on semblen més preocupats que a París per la remuntada blaugrana. Des de la UEFA es diu que Aytekin ja no arbitrarà aquest curs en la Champions perquè els partits que queden estan destinats a altres àrbitres.