El Barça pensa en Thiago per al curs vinent

La direcció esportiva del FC Barcelona que dirigeix Robert Fernández fa setmanes que treballa en la plantilla de la temporada vinent. Confirmada la marxa de Luis Enrique, es busca entrenador, i Ernesto Valverde, que segueix sense renovar per l'Athletic, continua sent el tècnic més ben col·locat per substituir l'asturià.

Robert, que treballa sempre amb el suport d'Albert Soler, director d'esports professionals, està centrat també en la confecció de la nova plantilla, en la qual no es preveuen gaires novetats tenint en compte que l'estiu passat van arribar fins a sis jugadors (Cillessen, Umtiti, Digne, Alcácer, André Gomes i Denis Suárez). Les previsions, possibles baixes a banda, són les d'incorporar un parell de futbolistes. És segur que es farà una important inversió en un lateral dret, una posició que va quedar coixa després de la marxa de Dani Alves. El Barça no té un lateral dret pur i cada vegada pren més força el possible retorn d'Héctor Bellerín, malgrat que tot dependrà del que demani l'Arsenal per ell. El nou fitxatge compartiria demarcació amb Aleix Vidal, ara lesionat, i Sergi Roberto passaria a ser un migcampista més.

Precisament en un migcampista pensen també els tècnics com a possible reforç per a la temporada vinent, tot i que la seva arribada significaria la sortida d'algun dels que actualment formen part de la plantilla del primer equip. En aquest sentit, segons va explicar ahir el programa La graderia de la Cadena SER, des de la secretaria tècnica blaugrana es preveu el retorn de Thiago Alcántara al Barça, club del qual va marxar al Bayern de Munic l'estiu de l'any 2013 seguint els passos de Pep Guardiola i gràcies al fet que la seva clàusula de rescissió va baixar per no haver jugat un nombre mínim de partits. Thiago va marxar a la Bundesliga per 25 milions d'euros (20 que va pagar el Bayern, 4 que va posar el jugador renunciant a part de la seva fitxa i 1 per un amistós entre els dos equips) i actualment compleix la quarta temporada al club de Munic, amb el qual va renovar contracte l'estiu del 2015 fins al 30 de juny del 2019 i amb el qual és actualment indiscutible amb Carlo Ancelotti a la banqueta, com també ho va ser amb Pep Guardiola quan les lesions el van respectar.

La importància de Thiago al Bayern fa difícil el seu retorn, ja que el club de Munic no té la intenció de traspassar el jugador i s'hauria de veure si el futbolista, que s'ha construït una casa a Barcelona, estaria disposat a tornar i a demanar al Bayern que el traspassessin.

El perfil del germà gran dels Alcántara encaixa perfectament amb el que busca la direcció esportiva del Barça, un migcampista que domini el joc de posició, que sigui vertical i que tingui arribada a l'àrea contrària.