Per què Unzué, per què Valverde?

Els noms de Juan Carlos Unzué i Ernesto Valverde apareixen subratllats de manera especial entre els candidats a substitut de Luis Enrique. Tots dos són, a hores d'ara, els grans favorits, al davant d'Eduardo Berizzo i Jorge Sampaoli, les altres opcions més ben col·locades des que fa quinze dies l'asturià va anunciar que no continuaria a la banqueta del Barça. Tots dos compleixen, per descomptat, el perfil que busca la direcció esportiva del club: coneixen i respecten l'estil i aposten pel futbol de possessió i atac. Valverde té molta més experiència a les banquetes, després d'haver entrenat, a més de l'Athletic Club, l'Olympiacòs, el Vila-real, el València i l'Espanyol. A Unzué l'avalen els tres anys com a ajudant de Luis Enrique, que són un esglaó més en la seva llarga trajectòria com a tècnic de la casa. Això sí, el fet que Valverde encara no hagi renovat el contracte que el lliga a l'Athletic fins al pròxim 30 de juny és un indicatiu prou contundent per considerar-lo el candidat número u. Més encara si es té en compte que l'estiu passat, en una reunió amb Jordi Mestre, el vicepresident de l'àrea esportiva del club, i amb Albert Soler, el director de l'àrea d'esports professionals, Luis Enrique va insinuar que estava valorant seriosament l'opció de donar per acabat el seu cicle i que, per tant, el Barça ha tingut temps de contactar amb els possibles substituts de l'asturià.

En tot cas, la situació convida a pensar que els dos finalistes són Unzué i Valverde. Què pot aportar cada un? Com són? Com treballen? Per saber-ho hem buscat l'opinió de quatre professionals que han treballat al seu costat. Moisés Hurtado i Julen Guerrero han parlat de Valverde. Pablo Machín i Óscar López, d'Unzué.

Valverde, l'experimentat

“Per a un equip acostumat a guanyar i saciat de títols crec que la personalitat de Valverde li podria anar bé.” Són paraules de Moisés Hurtado, bon coneixedor del tècnic en la distància curta. En la seva etapa professional el va tenir d'entrenador en dos períodes. Primer a l'Espanyol (del 2006 al 2008), i un parell de temporades més tard a l'Olympiacòs (2010/11). Precisament, aquesta variada trajectòria a les banquetes és un dels aspectes que destaca l'exmigcampista: “És evident que el de l'Athletic no és un vestidor com el del Barça, que potser és més complex, però n'ha dirigit d'altres on la presència d'estrangers també era elevada.” També subratlla la personalitat de Valverde, que en el vessant futbolístic “deixa desenvolupar força les virtuts de cada jugador”. “No l'encotilla gaire i això per a un equip com el Barça és positiu”, afegeix. Una altra de les virtuts que assenyala és que “sap donar els tocs d'atenció en el moment oportú”. La descripció d'Hurtado coincideix amb la imatge generalitzada de Valverde com una persona “pausada”. Una estabilitat propícia per fer front a la pressió que implicaria dirigir el Barça: “Sempre dic que és una persona normal. Que jo sàpiga no s'ha deixat portar per la bogeria en què viuen molts entrenadors d'elit. Relativitza bé les coses i és bastant directe amb el jugador. Sap copsar què necessita cada jugador”, manifesta l'exjugador blanc-i-blau. En aquest context, assenyala bones dots per gestionar els egos d'una plantilla nodrida de cracs com la del Barça: “Sap tractar cada jugador, però sense casar-s'hi.” I pel que fa a l'estil de joc, encaixaria amb les singularitat del Barça? “En conceptes com el de la pressió, de jugar en camp rival, de ser protagonista amb la pilota crec que sí”, indica Hurtado. Tot i això, puntualitza que el de Valverde “no és un estil de joc tan posicional com el de Guardiola”. “El veig més com Luis Enrique. És un entrenador que en els equips on ha estat no ha tingut la necessitat de possessions llargues, sinó de transicions més directes”, afegeix. “Quan un jugador ja ho ha guanyat tot cal buscar un aspecte de creixement personal, i en aquest sentit Valverde té una personalitat que sabria buscar aquest vessant”, conclou Hurtado. Pel que fa a Julen Guerrero, testimoni dels primers passos de Valverde a la banqueta de l'Athletic Club –entre el 2003 i el 2005– indica diversos elements que afavoreixen la possible aposta pel Txingurri: “Coneix la casa i fa un munt d'anys que entrena de manera continuada. I aquesta experiència és necessària en un club com el Barça.” Tot i això, Guerrero recorda que el club blaugrana té una dimensió que requereix adaptació: “A l'Athletic les cares són més conegudes. El que puja ve del planter i de fitxatges, pocs. Al Barça entenc que hi ha un altre tipus de rols.” També valora l'estil assossegat del tècnic –“exterioritzar molt les coses no crec que sigui positiu”, diu–, i un gust futbolístic que pot encaixar amb el blaugrana: “L'estil de joc de l'Athletic els últims anys ha buscat sortir amb control des de la defensa, combinar més al mig del camp... No sé si el 3-4-3 o el 4-3-3 l'ha treballat gaire perquè a l'Athletic ha apostat més per un 4-2-3-1, però entenc que és un tècnic flexible.”

Unzué, l'incansable