Freixa nega les comissions i el Barça se sent perjudicat

El FC Barcelona lamenta veure's esquitxat pels dos litigis judicials que ha originat el projecte de construcció d'un columbari al Camp Nou, que va adjudicar a l'empresa Giem Sports i que finalment no es va dur a terme. Des del club s'assegura que han fet les coses com s'havien de fer i que no han incomplert cap obligació contractual. “Ens sentim perjudicats. Primer, perquè s'ha utilitzat la imatge del Barça i, segon, perquè ens van oferir un negoci que, finalment, no va reeixir”, assenyala la mateixa font. D'altra banda, Toni Freixa, que va ser directiu entre el 2010 i el 2014, ha anunciat que es querellarà contra l'ex-directora financera de Giem Sports, Núria Compañó, que l'ha acusat davant del jutge de cobrar 200.000 euros com a recompensa per facilitar el contracte de construcció de columbari a Giem Sports. Freixa, advocat de professió, assegura que pot acreditar que el que ha cobrat d'aquesta empresa es correspon als honoraris professionals per les feines que li van ser encarregades al seu despatx durant cinc anys.

En la primera de les causes relacionades amb el columbari del Camp Nou, el principal imputat és Santiago Bach, que era el conseller delegat de Giem Sports, a qui els inversors i petits accionistes de l'empresa acusen d'estafa i apropiació indeguda. Bach va posar en marxa el negoci dels columbaris en estadis de futbol i, abans d'aconseguir el contracte amb el Barça, l'any 2011, va convèncer l'Atlético de Madrid, el Betis i l'Espanyol. Giem Sports era client del despatx de Toni Freixa en aquella època i és per això que l'aleshores directiu del Barça va presentar la idea al responsable de màrqueting del club.

El contracte que finalment van signar l'empresa de Bach i el FC Barcelona preveia la construcció d'un columbari amb capacitat per a 30.000 urnes. El club s'embutxacava un cànon fix i un de variable, en funció de les vendes, i podia arribar a aconseguir fins a 30 milions d'euros. El projecte, però, va quedar suspès per un altre de molt més ambiciós: l'ampliació de l'estadi i la creació de l'Espai Barça. Amb tot, Giem Sports ja havia pagat 1 milió d'euros, en concepte de dipòsit. “Estem disposats a lliurar-lo a qui correspongui. Però tenen un problema d'accionariat molt gran”, asseguren des del club sobre això.

El Barça ha quedat exempt de la querella presentada pels petits accionistes, però no de la que ha presentat José Huertes, exsoci de Santiago Bach a Giem Sports, que també s'ha querellat contra el mateix Bach i contra Toni Freixa. De fet, la declaració que ahir havien de fer Josep Maria Bartomeu, en representació del club, i els altres dos investigats va quedar suspesa. Sobre aquest procés judicial, Freixa assegura que espera que es ratifiqui i, en cas que així sigui, tenir l'oportunitat de declarar per demanar-ne l'arxiu.