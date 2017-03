En un acte publicitari de la marca de rellotges Tag Heuer , Andrés Iniesta ha explicat que ara mateix vol deixar de banda les negociacions de la seva renovació per centrar-se en la competició, on el Barça encara pot guanyar tres títols. “D'aquí un temps valorarem les coses com deuen ser. La meva il·lusió, i sempre l'he dit, ja la coneixeu (retirar-se de blaugrana) però ara vull estar centrat en el més immediat. Sigui una cosa o una altre, Iniesta i el Barça mai tindran cap problema”, ha dit.

El migcampista ha reconegut que de cara al sorteig de la Champions de demà volen evitar els equips espanyols perquè “ens coneixem molt” i que serien eliminatòries “de molt desgast”. En qualsevol cas, té un gran respecte per tots els equips.

També ha assegurat que Juan Carlos Unzué està capacitat per entrenar al primer equip del Barça i veu amb molt bons ulls el possible retorn de Thiago Alcántara.