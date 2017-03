Les renovacions de Leo Messi i Andrés iniesta són les que ara mateix centren els pensaments de l'afició culer, però ahir el capità va voler deixar clar que de preocupació, res de res. En la presentació del nou rellotge de la marca Tag Heuer, el blaugrana va assegurar que prefereix aparcar l'assumpte fins a final de temporada. “Ara mateix estic centrat en el que tenim, en les competicions, que són superimportants per a nosaltres, sobretot després d'aconseguir una cosa gairebé impossible, perquè estàvem gairebé fora de la Champions. D'aquí a un temps, ja valorarem com han de ser les coses. El futbol i l'esport canvien molt en un mes, canvien les sensacions, les visions...”, va dir en manxec, que va insistir, però, a deixar clar que la seva voluntat és continuar defensant els colors del Barça. “Sempre he dit quina era la meva il·lusió [retirar-se al Barça] i ara prefereixo estar centrat en el més immediat, que és la competició. La resta ja és valorarà quan toqui. Tot i això, passi el què passi, Iniesta i el Barça no tindran mai cap problema”, va remarcar el manxec. El capità blaugrana va assegurar, respecte la seva renovació, que no li treu la son –“l'única cosa que em pot treure la son és el que tenim en joc”, va dir–, i va insistir que vol fer les valoracions a final de temporada i que només seguirà si està al nivell adequat: “La meva intenció és estar aquí i poder-me retirar aquí, però això ho marcarà el meu rendiment i les meves sensacions. El que no faré mai és estar aquí per estar-hi.”

Els problemes físics que està tenint aquesta temporada no seran, segons el manxec, el motiu que farà decantar la balança, però Iniesta va admetre que està sent un curs “diferent”. “Queden coses molt importants i molt boniques per aconseguir. Veig que encara puc seguir rendint i vull cuidar-me i entrenar-me per estar al màxim nivell quan hagi de jugar”, va afirmar.

Paciència i molta sort

Iniesta també va parlar de qui substituirà Luis Enrique, que ja va anunciar que no renovarà. El capità va valorar les opcions de Juan Carlos Unzué i d'Ernesto Valverde, dos dels més ben situats en la cursa. “Coneix molt bé com funciona tot plegat, i ja ha entrenat alguns equips. Preparat, capacitat i amb il·lusió segur que sí”, va assegurar de l'actual segon entrenador blaugrana, mentre que també va elogiar molt el tècnic de l'Athletic. “És un gran entrenador, ha fet les coses molt bé allà on ha estat. S'ha caracteritzat per un manera de fer les coses i per un estil recognoscible”, va dir de Valverde. Iniesta està convençut que “és el club qui marca l'estil” escollint tècnic, i confia que s'escollirà “l'entrenador ideal”. “Qui vingui ha de tenir paciència i molta sort”, va dir, i va recordar que “ha de saber que aquí no només serveix guanyar”. “Aquesta és la magnitud i la grandesa d'aquest club.”