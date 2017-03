“Si et poses com a objectiu el triplet, et pots cremar”

Vius en la lliga, encara que està complicada, en els quarts de la Champions i classificats per a la final de copa, en què es veurà les cares amb l'Alavés. Un escenari positiu, amb disposició d'assolir un triplet. Ahir Gerard Piqué va explicar que aquesta paraula no és tabú per a l'equip perquè “a Espanya només ha passat dos cops i els dos cops l'hem assolit nosaltres”, però sí que va advertir que pot ser perillós posar-se objectius tan elevats cada any. “L'objectiu principal és guanyar algun títol. Si ens posem el triplet com a objectiu principal ens cremarem. Lluitarem per aconseguir-lo”, va assenyalar en un acte a la botiga Ametller Origen, on se'l va citar per parlar de nutrició esportiva.

Avui es farà el sorteig dels quarts de final a Nyon, però Piqué no té cap rival predilecte: “A quarts tots tenen un gran nivell i es veurà un gran espectacle.” No té por que toqui el Real Madrid –va recordar que en l'últim precedent europeu el van eliminar– o l'Atlético. El defensa català voldria fer alguna cosa gran en la Champions perquè la nit històrica de la remuntada contra el PSG no quedi només en això, una nit màgica: “Hem d'intentar guanyar-la, perquè vam fer una de les grans gestes de la història. Un moment que passarà de pares a fills.” Sobre la plataforma que reclama que es repeteixi el partit per l'arbitratge, Piqué no va voler entrar en polèmiques tenint en compte l'absurditat de la proposta. “No m'ha molestat. Jo vaig disfrutar com un nen, una nit de somni. El Barça va ser portada en tots els grans diaris d'Europa”, va etzibar. De les eliminatòries europees, el va sorprendre l'adéu del City i va defensar Guardiola. “Alguns l'idolatren i a altres no els agrada o l'odien. El Pep em sembla un grandíssim entrenador. També cal valorar la bona feina del Mònaco, són molt ràpids.”

Piqué també va parlar de les paraules d'Iniesta, que hores abans no s'havia mostrat prou contundent sobre la seva renovació. “No crec que sigui el moment per valorar-ho. Ell sap molt bé quan ha de renovar. No sé en quin moment està de la negociació o si han començat a negociar. Ara és moment de tirar endavant les competicions i mirar el bé de l'equip fins a final temporada”, va afirmar. Sobre el substitut de Luis Enrique, tampoc es va voler pronunciar excessivament a banda de donar el vistiplau a les capacitats de Juan Carlos Unzué. “No em mullaré i no sé quins plans té la directiva. Unzué fa molts anys que és al club, també va estar amb Rijkaard i Guardiola, i està molt capacitat. Pot ser un molt bon candidat, però no és feina meva escollir l'entrenador”, va concloure el central català.