Crida al desconegut

“Si vols guanyar la Champions has de superar els millors.” Aquest tòpic del futbol, repetit fins a l'extenuació en les prèvies dels sortejos, mai ha deixat de ser una fal·làcia. I, si no, que li ho preguntin al Madrid, que el curs passat es va plantar a San Siro després de superar la Roma, el Wolfsburg i el City, un autèntic camí de roses en una competició farcida de mines. És per això que l'atzar tornarà a jugar aquest migdia un paper primordial a Nyon, on vuit boles estrellades marcaran la sort del Barça i dels altres set aspirants, amb possibilitats de tots els gustos i colors, i amb l'al·licient que el sorteig serà pur.

El Madrid, el Bayern, l'Atlético i la Juve. Aquests són els quatre grans perills que s'albiren a l'horitzó del Barça, quatre rivals temibles i ben coneguts pels blaugrana. El primer de la llista, és clar, és el Madrid, amb l'afegit que un enfrontament continental amb els blancs provocaria que es disputessin tres clàssics en deu dies, ja que tot just després de la tornada es jugarà el Madrid-Barça de lliga. El duel, morbós per naturalesa, suposaria un desgast psicològic i físic molt gran, però tindria l'al·licient de poder infligir un cop duríssim a l'etern rival. I l'altre conjunt de màxima complicació seria el Bayern, un equipàs que va eliminar l'Arsenal per un global de 10-2. En la memòria de tothom encara couen les semifinals dels cursos 2012/13 –en què el Bayern es va imposar 4-0 i 0-3– i 2014/15 –quan el Barça es va treure l'espina–. Lewandowski, Müller, Robben, Douglas Costa i Thiago són només alguns dels noms d'aquest autèntic transatlàntic europeu.

El Barça tampoc podria celebrar gaire un duel amb el Dortmund o el Mònaco, amb els quals no s'enfronta des de la dècada dels noranta, dos equips amb potencial suficient per eliminar qualsevol, però inferiors als cinc favorits al títol. Els alemanys, que gràcies a Tuchel han recuperat la intensitat i el bon gust per la pilota, disposen de nous referents, com ara Aubameyang, Weigl i Dembelé, i més amb les baixes de Götze i de Reus –que com a molt podria arribar per a la tornada–. Un duel amb el Dortmund, a més, significaria el retorn de Bartra a Barcelona. I què es pot dir del cada cop menys sorprenent Mònaco, el líder de la lliga francesa i botxí del City, un equip molt ben treballat i amb joves talents com ara Bernardo Silva, Mbappé i Mendy, als quals sempre cal afegir un renascut Falcao.

Per tot plegat, no és d'estranyar que tant el Barça com la resta d'equips desitgin veure la seva bola emparellada amb la del Leicester, un equip que conserva el nucli que va guanyar la Premier, però que és molt inferior als altres participants. Els anglesos, ara dirigits per Craig Shakespeare, garanteixen brega, concentració defensiva i un bon contraatac, amb Mahrez i Vardy com a figures, però en cap cas haurien de suposar un problema per al Barça. Perquè per molt que ho digui el tòpic, per guanyar la Champions no sempre cal eliminar les superpotències. Potser seria millor veure's ara amb un desconegut. Ja hi haurà temps per a les grans emocions.