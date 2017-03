Una màquina equilibrada, sòlida i camaleònica

Pogba, Pirlo, Arturo Vidal, Tévez i Morata. Aquests són els cinc grans noms presents en la final de Berlín que ja no juguen a la Juventus actual, unes baixes més que significatives que podrien indicar que el campió italià ha perdut pistonada. La realitat, però, és ben diferent. I és que Allegri ha compensat la pèrdua de cromos amb la millora dels sincronismes que en el seu dia va crear Antonio Conte fins a convertir la Juve en una màquina ben greixada capaç de mantenir el seu segell intacte jugui qui jugui, i amb la capacitat de variar el dibuix sense problemes, ja sigui amb tres centrals i dos carrilers o amb una línia de quatre més convencional. Perquè, com l'equip del 2015, aquesta Juventus segueix sent un conjunt sòlid, amb la defensa com a eix principal, en què els incombustibles Buffon, Barzagli, Bonucci i Chiellini es mouen i treballen com si fossin un únic jugador. I els números així ho certifiquen, ja que aquesta Juventus només ha encaixat 19 gols en la lliga –en 28 partits– i dos en la Champions –en vuit duels–, xifres només a l'abast d'un equip sense esquerdes, i en què també juguen un paper fonamental els migcampistes, futbolistes com ara Khedira, Pjanic, Asamoah i Marchisio, que, tot i no tenir el glamur de Pogba, Pirlo i companyia, s'han adaptat a la perfecció a les exigències d'Allegri.

Els grans perills