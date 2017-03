Busquets, Piqué, Alba i Iniesta, sí; Sergi Roberto, no

Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets i Andrés Iniesta han estat convocats amb la selecció espanyola absoluta per als dos pròxims compromisos contra Israel (24 de març) i França (dia 28). Especialment important per als interessos de la roja és el partit que es disputarà divendres a El Molinón contra el combinat israelià d'Elisha Levy, duel corresponent a la fase de classificació per al mundial de Rússia del 2018. Espanya és ara mateix primera del seu grup, invicta, amb els mateixos punts que Itàlia (10) i amb només un punt més que Israel (9), que precisament tan sols ha perdut el partit contra l'azzurra de Giampiero Ventura.

Menys transcendent serà, lògicament, l'amistós contra el combinat bleu de Didier Deschamps del 28 de març a SaintDenis, en un compromís segurament més atractiu per a l'espectador però en el qual Julen Lopetegui aprofitarà per fer proves i donar minuts als menys habituals. Oportunitat potser per exemple per a Gerard Deulofeu (Milan). El de Riudarenes, sens dubte, és la gran novetat en la llista de 25 futbolistes facilitada ahir. Entre els convocats destaca també el retorn de Pedro Rodríguez (Chelsea) després de l'incendi intern que van generar les seves polèmiques declaracions en l'última Eurocopa. Premi també per a Asier Illarramendi (Real Sociedad) i Iago Aspas (Celta) –repeteix–, bàsics en els esquemes d'Eusebio Sacristán i Toto Berizzo.

El Barça és el segon equip que més membres aporta (4), darrere del Madrid (Sergio Ramos, Nacho, Carvajal, Isco i Morata). El Chelsea n'aporta tres (Pedro, Diego Costa i Azpilicueta). Entre els blaugrana citats crida l'atenció l'absència del gran heroi de la remuntada de fa uns dies contra el PSG d'Emery, un Sergi Roberto que, curiosament, sí que havia format part de l'última llista de Julen Lopetegui el mes de novembre. Piqué, Jordi Alba i Iniesta, absents en els anteriors partits contra Macedònia al Nuevo Estadio de Los Cármenes (4-0) i Anglaterra a Wembley (2-2), tornen a una convocatòria. Sergio Busquets és l'únic blaugrana que repeteix.