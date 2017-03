Una ‘vecchia' coneguda

Ni el desitjat Leicester, ni els temuts Bayern, el Real Madrid i l'Atlético. Les capritxoses boles estrellades de la Champions van decidir ahir que el rival del Barça en els quarts de final de la màxima competició continental fos la Juventus, el gran dominador de la lliga italiana, que, mitjançant Antonio Conte primer, i Massimiliano Allegri després, ha tornat a situar el seu nom entre els gegants del futbol europeu. I la prova principal és el subcampionat assolit per la vecchia signora fa només dues temporades, en què va eliminar el Madrid en les semifinals i va caure després contra el Barça en la inoblidable final de Berlín. I, és clar, d'aquell equip, a banda d'Allegri, encara queden a la plantilla torinesa un munt de jugadors, com ara Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Lichsteiner i Marchisio, vells coneguts als quals cal afegir dos noms ben lligats al Barça actual, els de Gonzalo Higuaín, tantes vegades rival dels blaugrana quan era el davanter del Real Madrid i, sobretot, el de Dani Alves, una peça imprescindible del millor Barça de tots els temps, que malgrat els seus desitjos públics de no voler enfrontar-se amb els seus excompanys, el proper 19 d'abril correrà per la banda dreta del Camp Nou amb una samarreta diferent a la blaugrana. “El partit servirà per acomiadar-lo i homenatjar-lo. Serà especial”, va afirmar ahir Jordi Mestre, el vicepresident esportiu del Barça. “Els seguidors blaugrana podran fer un reconeixement a la seva trajectòria”, va afegir Albert Soler, el director dels esports professionals del club. Pel que fa a la valoració de l'eliminatòria, Iniesta la va qualificar de “molt disputada i emocionant”, tot i recordar que el Barça té arguments de pes per passar de fase. “La Juventus té jugadors en totes les línies que marquen la diferència, però amb les nostres armes els ho posarem difícil i esperem que al final la balança es decanti de la nostra part”, va opinar el capità en els mitjans oficials del Barça. Jordi Mestre, per la seva banda, va mostrar el màxim respecte per la Juventus, tot i recordar que el Barça passa un bon moment: “Serà una eliminatòria difícil. Ja coneixem el potencial de la Juve. Nosaltres arribem en una bona dinàmica, amb la moral pels núvols, però això no significa que passem.” Soler, per la seva banda, va destacar que el Barça havia esquivat els dos possibles rivals de la lliga espanyola. “La sort ens ha permès evitar el Madrid i l'Atlético. Ens coneixem molt, i això farà que no patim tant.”

I a la Juventus, tot i no amagar la magnitud de la fita, s'han pres l'encreuament amb el Barça com la gran oportunitat per demostrar que estan preparats per fer una passa endavant en el seu desig de tornar al primeríssim nivell. “Hem de respectar el Barça, però sense por. L'eliminatòria ens arriba en el moment correcte. Estem preparats, però ho haurem de donar tot”, va manifestar Pavel Nedved, exjugador de la Juve i actual vicepresident de l'entitat. “Els estadis més macos, els jocs dels campions, la respiració que s'atura durant 180 minuts. Això és la Champions, i estarem preparats”, va piular Allegri, el tècnic dels bianconeri. “Quan un confia en els seus companys no hi pot haver por. El millor encara ha de començar”, va escriure a Twitter, per la seva banda, Paulo Dybala.

El factor camp, a favor