Una cessió infructífera

El 7 de setembre passat molts aficionats del València es van fregar les mans en veure com el seu club assolia una de les cessions més desitjades del mercat, la de Munir El Haddadi, i amb l'afegit que l'entitat valencianista es podria quedar el jugador en propietat a canvi de 12 milions d'euros, una suma força baixa si el davanter certificava el seu alt caixet. “Estic molt content. Tan bon punt vaig saber que el València em volia no ho vaig dubtar”, va afirmar Munir durant la seva presentació a Mestalla, on va ser rebut com una autèntica estrella i en la qual va deixar anar que l'objectiu de l'equip era classificar-se per disputar la propera lliga de campions. “Ho aconseguirem, segur”, va pronosticar. Poc s'imaginaven, tant el davanter com l'afició del València, la travessia pel desert que estaven a punt d'iniciar. I és que només 13 dies després del debut de Munir amb la seva nova samarreta, el club del Túria va acomiadar Paco Ayestarán pels mals resultats, i deu dies després va anunciar la contractació de Cesare Prandelli. L'arribada del tècnic italià, a banda de no variar el bagatge negatiu de l'equip, va significar la suplència de Munir, que, tot i encadenar set partits començant des de la banqueta, va marcar els seus dos primers gols com a valencianista. El més especial, és clar, va ser el que va fer contra el Barça, una diana, excel·lent, que no va voler celebrar. “Ja ho tenia previst. Allà m'han ensenyat moltíssimes coses”, va afirmar. Finalment, Munir va convèncer Prandelli per fer-se un lloc en l'onze titular, a vegades a la banda dreta i a vegades com a davanter centre, una gran oportunitat, però, que l'exblaugrana no va saber aprofitar, mostrant una indolència i una falta de caràcter competitiu que va començar a posar en dubte la conveniència de la seva arribada. Tampoc va ajudar, és clar, el trist bagatge de l'equip, cada vegada més a prop de la zona de descens, una situació dramàtica que va dur Prandelli a presentar la dimissió, fart que els dirigents del València es neguessin a reforçar l'equip en el mercat d'hivern. De fet, les úniques incorporacions van ser la d'Orellana i la de Simone Zaza, uns clars indicatius que el rendiment de Munir no estava sent l'esperat.

Oportunitats perdudes