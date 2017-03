Diego Alves ja tremola davant la seva bèstia negra

Leo Messi és molt més que un golejador excepcional malgrat que els seus guarismes el situen com un dels futbolistes amb més gols a les botes en totes les competicions que ha jugat. L'argentí és un assistent esplèndid, un futbolista màgic amb qui associar-se... però sí, també és un golejador excepcional. I Diego Alves ho sap molt bé. El porter brasiler del València ja tem el pitjor de cara al partit de demà al Camp Nou. El Barça, ferit per la derrota a Riazor, serà encara més perillós, però és que, a més a més, al davant tindrà el seu flagell particular, Leo Messi. El davanter argentí ha marcat una infinitat de gols a diversos porters, però Alves té la mala sort de ser el que més n'ha encaixat des que es van enfrontar per primera vegada, la temporada 2008/09. Són 19 gols en 16 partits de lliga, set dels quals quan el porter defensava els colors de l'Almeria i els dotze restants els del València. A més, al de Rosario li és indiferent jugar a casa o a fora, tal com ho demostren els números, ja que ha marcat 10 gols al Camp Nou i 9 a fora –dos al Juegos Mediterráneos i set a Mestalla.

Diego Alves es va estar quatre anys al club andalús i va jugar un total de sis partits contra Messi, tot i que l'argentí es va quedar en blanc en els tres primers enfrontaments amb el brasiler. Des que va començar a marcar, però, Messi no ha parat. Els dos primers gols només van servir per empatar contra els andalusos, però tres dels set gols que Diego Alves va encaixar defensant els colors de l'Almeria els va fer el dia del 0-8 del curs 2010/11. Aquella nit, el davanter blaugrana va marcar el primer, el cinquè i el setè gol de l'equip.

Un any després, amb el porter ja al València, l'argentí va tenir la nit més fructífera davant el brasiler i li va fer un pòquer de gols en el triomf del Barça per 5-1 al Camp Nou. Aquella temporada, però, Diego Alves va aturar l'únic penal dels quatre que Leo li ha llançat en tots els seus enfrontaments. Aquesta errada des dels onze metres, però, no va frenar el crac argentí, que continua en ratxa davant el porter del València. En les últimes temporades Messi va marcar dos hat-tricks a Alves, i en la primera volta d'aquesta temporada li va fer un doblet. El segon gol, en l'últim minut i des del punt de penal. Una diana molt celebrada que va provocar el llançament d'objectes des de la graderia de Mestalla. El balanç amb el València és de dotze gols en deu partits.