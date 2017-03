Ernesto Valverde i Juan Carlos Unzué encapçalen les travesses en relació amb qui pot substituir Luis Enrique a la banqueta del Barça a partir del curs vinent. Una qüestió que es mantindrà latent fins que el Barça no faci l'anunci oficial sobre qui serà l'escollit. Fins llavors, el tècnic asturià s'abstindrà d'emetre cap opinió. “Ja vaig dir que me'n mantindria al marge, i crec que en un moment de rumors és el millor per a tothom”, va manifestar ahir en roda de premsa quan li van preguntar sobre les virtuts d'Unzué, la seva mà dreta en l'organigrama tècnic. Es tracta, doncs, d'una persona molt apreciada per a Luis Enrique, que sempre ha valorat els seus coneixements. Però què passaria si Unzué fos l'escollit per substituir-lo? Podria provocar un distanciament personal entre tots dos, com ha succeït en anteriors casos en què un ajudant ha rellevat el primer entrenador? “Amb Juan Carlos Unzué és impossible que m'enfadi, perquè som amics des de fa molts anys, i amb això ja ho responc tot”, va declarar Luis Enrique quan se li va plantejar aquest escenari. Unes paraules que transmeten el vistiplau del tècnic asturià en cas que el seu ajudant sigui finalment l'escollit.

Luis Enrique es va estendre més a l'hora de parlar del València, rival aquest vespre dels blaugrana. “Sempre és un rival complex, perquè té un perfil de jugadors de nivell alt, tot i que en la lliga no estigui gaire ben classificat”, va comentar fent referència a la irregularitat del rival d'avui, que tot just ocupa la 13a posició en la taula. També va advertir que els reforços que ha fet en el mercat d'hivern fan el rival més perillós respecte al duel de la primera volta: “ Amb Zaza han guanyat contundència i joc directe, i Orellana els dona mes recursos entre línies.”

La visita del València es fa més important després de la inesperada ensopegada encaixada el cap de setmana passat a Riazor i que ha tornat a comprometre les aspiracions blaugrana en la lliga. “Hem analitzat amb calma què cal millorar, com ho fem habitualment”, va comentar Luis Enrique respecte a la derrota. “Són situacions que es donen al llarg de la temporada i que si vols aspirar a tot cal superar”, va afegir. En aquest context, va pronosticar que el desenllaç de la lliga no es decidirà “fins a les últimes jornades”, i ho va argumentar: “El calendari dels equips que estem a Europa i les necessitats dels que estan a baix farà que tots perdem punts i que tot es resolgui al final.”

Luis Enrique va tornar a defensar les rotacions, amb independència del fet que ja s'afronta el tram decisiu de la temporada. Precisament considera que ara “és el moment de veure en totalitat la plantilla”. “Amb el calendari que tenim, això no ho solucionen onze o dotze jugadors, sinó tots”, va remarcar. Preguntat específicament pel desgast acumulat per Messi, el tècnic va apreciar que els números de l'argentí “estan una mica per sobre dels de la temporada passada” i que caldrà alguna dosificació. “Amb la dificultat de saber que prescindir del millor jugador del món és difícil”, va concloure.