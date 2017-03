Barça, millor si no falles

El Barça rep aquesta nit el València (20.45 h). La Juve visita aquest migdia el camp de la Sampdoria (15h). La Champions, aparcada per a tots dos fins a la segona setmana d'abril. Mana la lliga, mana la Serie A. L'equip de Massimiliano Allegri viu més o menys tranquil, amb vuit punts d'avantatge respecte a la Roma i amb deu respecte al Nàpols, però sap que no es pot despistar. El sisè scudetto consecutiu espera els bianconeri. Més transcendental és per al Barça el seu compromís d'avui. La soferta victòria del Madrid contra l'Athletic (1-2) no permet més errors com el de fa uns dies a Riazor. No hi va haver el favor d'Ernesto Valverde. Molts ulls culers estaven posats ahir a San Mamés. Però les esperances blaugrana dipositades en un possible regal en forma de victòria contra el Madrid per part d'un dels candidats més ferms a dirigir el Barça la temporada que ve van quedar dinamitades amb el gol de Casemiro. Aquest cop no va ser Sergio Ramos, però el gol va tornar a néixer en una jugada a pilota aturada. Sempre de córner. Poc futbol i l'art etern de sobreviure del Madrid...

Al Barça només li val la victòria contra el València. Partit important i inevitablement associat als incidents produïts en l'última visita del Barça a Mestalla (2-3). Aquell dia Messi va rescatar els tres punts amb un gol de penal en el minut 94 de partit, però el futbol va quedar tacat pel recriminable comportament d'un sector de l'afició valencianista i per la posterior pixada fora de test de Javier Tebas i el conseqüent ridícul del comitè de competició. El vestidor blaugrana encara té molt present aquella ampolla que va impactar en Neymar i la pluja d'objectes després del gol de Messi. L'equip no ha oblidat aquell 22 d'octubre i hi ha ganes de ferir el València futbolísticament. Allò serveix d'al·licient extra, i l'última victòria del conjunt de la capital del Túria aquí al Camp Nou (1-2) serveix d'avís.

Santi Mina, un dels golejadors del València en el partit de la temporada passada, és baixa per lesió. Tampoc han viatjat a Barcelona el portuguès Nani ni Mario Suárez. Sí que ho han fet Munir i Martín Montoya. Doble retorn al Camp Nou i tots dos amb molts números de formar part de l'onze. Neymar, Rafinha i Mathieu, absents contra el Deportivo en l'últim desplaçament, s'han entrenat amb normalitat els últims dies i avui s'espera que tots tres rebin l'alta mèdica i entrin en la llista de Luis Enrique. De fet, Neymar, l'altre gran heroi de la remuntada contra el PSG, serà segur titular, i veurem si Messi torna a enganxar-se a la banda dreta amb un hipotètic retorn al 4-3-3 o si bé continua actuant pel mig, a la punxa del rombe del mig del camp, si és que Luis Enrique opta per donar continuïtat al 3-4-3 que tan bons resultats ha donat en els darrers partits. Dinou gols ha marcat Messi a Diego Alves en setze partits (Almeria i València) i, curiosament, cap li ha fet Neymar al club valencianista. Si marca avui, el brasiler arribarà als 100 gols oficials amb la samarreta del Barça. Iniesta, que aquesta setmana deixava aparcada la seva renovació fins a final de temporada, també truca a la porta de l'onze després de la suplència a Riazor.

El València, que únicament ha guanyat un dels últims quatre partits de lliga –contra el Leganés a Mestalla i per la mínima (1-0)–, arriba a l'estadi amb pocs arguments futbolístics que li permetin creure en la victòria, i les seves possibilitats d'obtenir un resultat positiu al Camp Nou depenen de l'encert de Diego Alves sota els pals, de la punteria de Parejo a pilota aturada i de la inspiració de Zaza en punta. Tres noms que són mig València. L'alegria va a càrrec de Carlos Soler. Joventut, talent i personalitat al servei d'un Voro eternament instal·lat en el rol d'apagafocs. Avui, mànega a punt. El Barça arriba calent per la derrota a Riazor.