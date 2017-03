El Barça no falla contra el València i segueix viu en la lliga

El Barça segueix viu en la lliga després d'imposar-se al València per 4 a 2 al Camp Nou. Els blaugrana han hagut de remuntar el gol inicial de Mangala i ho han fet amb gols de Luis Suárez, immens, amb un doblet de Leo Messi, decisiu i amb un altre d'André Gomes, que s'ha estrenat com a golejador blaugrana. L'equip no ha fallat en una cita molt important tenint en compte que el Real Madrid havia guanyat dissabte a l'Athletic.

Luis Enrique ha tornat a confiar en el 3-4-3 i en les rotacions. En la defensa ha tornat Umtiti en el lloc de Jordi Alba i al centre del camp Iniesta ha acompanyat Busquets i Rakitic, al que li ha tocat fer el paper de frontissa quan el València atacava. Al davant, de nou el trident amb el reaparegut Neymar. L'inici del partit ha estat prometedor, amb un bon Iniesta, que ha trobat bones línies de passada, i amb un Luis Suárez, que ha estat protagonista en les tres primeres ocasions del partit. En dues Diego Alves ha respòs amb una gran aturada els seus xuts i en l'altra ha assistit Messi però la rematada de l'argentí l'ha tret Orellana sota pals.

El València també ha sabut aprofitar una defensa massa insegura del Barça per fer mal. Carlos Soler ha tingut el primer gol en una forta rematada després d'un mal refús de Piqué però Ter Stegen s'ha lluït i minuts més tard ha estat Munir qui ha estat a punt de marcar en una jugada que seria el preludi del primer gol. Ha arribat en el llançament d'un córner ben rematat per Mangala. Tercer gol consecutiu a pilota aturada que rep el Barça després dels dos a Riazor.

Abans del descans els de Luis Enrique han reaccionat. En el minut 34' Neymar ha estat viu i en una sacada ràpida de banda cap a Luis Suárez ha trobat a la defensa del València adormida però no a l'uruguaià, que ha superat Diego Alves amb una gran rematada enroscada. Minuts després Messi ho ha intentat en el llançament d'una falta i en el 43' ha arribat el segon. Messi ha fet una gran passada cap a Suárez, Mangala se l'ha empassada i ha intentat frenar l'uruguaià agafant-lo de la samarreta. L'àrbitre no ha dubtat. Penal i expulsió. El defensa ja havia vist una targeta groga anteriorment per una falta sobre Messi, que no ha perdonat des dels onze metres. Quan semblava que el primer temps acabaria així, just en l'últim minut el València ha empatat mitjançant Munir, que ha definit bé una assistència de Gayà.

El Barça ha sortit a per totes en la segona meitat i Neymar ha perdonat en el minut 51 després d'una passada magnífica de Messi a l'esquena de Montoya. Alves ha enviat la pilota a córner, i en el refús d'una rematada de Messi, la pilota ha caigut als peus de Mascherano, que ha vist bé el 10 blaugrana, que ha superat el porter del València amb un xut sec amb la seva cama dreta, la menys bona.

Luis Enrique ha mogut la banqueta i ha fet entrar Sergi Roberto, ovacionat pel Camp Nou, per Rakitic. L'equip blaugrana ha seguit generant perill amb rematades d'Iniesta, Luis Suárez i Messi, mentre que el València ha intentat aprofitar els forats a l'esquena de la defensa del Barça, sense èxit. El tècnic asturià ha retirat del camp Rafinha per l'ex valencianista André Gomes però no ha tocat el dibuix. Al Barça, però, li ha costat tancar el partit. La sort no ha estat del seu costat en una falta magistralment llançada per Neymar que s'ha estavellat al pal i minuts després ha estat Suárez qui ho ha intentat a pilota aturada. Gairebé en el minut 90', però, una jugada de Neymar per l'esquerre ha acabat amb el gol d'André Gomes, que ha sorprès des de la segona línia i ha tancat el partit.