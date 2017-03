El terror dels centrals

Leo Messi va marcar ahir dos gols, el seu doblet número cent de blaugrana i ja suma 21 gols contra Diego Alves, però va ser Luis Suárez el gran protagonista del partit, sobretot en una primera part descomunal del davanter. De fet, si Messi va fer dos gols va ser en bona part gràcies a l'uruguaià, que va forçar un penal que l'argentí va transformar enganyant el gran especialista a aturar llançaments des dels onze metres, Diego Alves. La primera part de Luis Suárez va ser espectacular i molt important per a un Barça que va donar en defensa més facilitats de les que serien convenients. Suárez es va convertir en un malson per als dos centrals del València, Mangala i Garay, a qui va guanyar un munt d'accions gràcies a la seva potència i a la seva habilitat per utilitzar el cos. Pocs davanters en el món saben treure profit del seu cos com el blaugrana per guanyar la posició i aconseguir avantatge en accions prop de l'àrea. L'uruguaià va estar a punt de marcar en els primers minuts –però el porter del València ho va evitar– abans de protagonitzar dues jugades de potència que no van acabar en gol per ben poc. La primera perquè Gayà va treure la rematada de Messi sobre la línia de gol i la segona perquè la pilota es va passejar per davant de la porteria valenciana després que Suárez superés tota la defensa visitant en un acte de fe i fos capaç de posar una centrada a l'interior de l'àrea quan ningú s'ho esperava.

Dues grans jugades havia fet l'uruguaià, però no havien tingut el premi del gol. El va tenir quan més ho necessitava el seu equip. Havia marcat el València en un córner i Luis Suárez va aprofitar en el minut 35 una jugada de murri de Neymar per empatar. Servei de banda del brasiler ràpida, precisa i a l'espai, exhibició de potència de Suárez i excel·lent rematada ajustada al pal del davanter del Barça. Era el gol número 22 de l'uruguaià en la lliga, en què és el segon millor golejador darrere de Messi, que ja n'ha fet 25 amb els dos d'ahir. El gol va portar dedicatòria. Luis Suárez va imitar un moviment de gimnàstica. Segons el programa Moguts pel Barça, la dedicatòria anava dirigida a la seva filla, que al matí havia participat en una competició a la qual no va poder assistir el seu pare. I la seva gran actuació en la primera part la va culminar amb una nova acció de potència i intel·ligència que va acabar amb falta de Mangala dins l'àrea. Vermella per al central del València i penal que va transformar Messi.

Els moviments de Suárez i la seva lluita van continuar en la segona part. No va poder marcar un altre gol tot i tenir un parell d'oportunitats per fer-ho. Un xut ajustat al travesser amb precisió i un gol fallat pràcticament a porteria buida després d'un refús de Diego Alves a xut de Messi. Se li podia perdonar l'errada al millor davanter centre del món, que inclús ahir va xutar una falta amb el permís de Messi i també de Neymar i va provar una rematada de xilena que no li va acabar de sortir bé.