El Barça manté el pols

El Real Madrid haurà de suar de valent si vol guanyar aquesta lliga. I és que el Barça va certificar ahir que la derrota a Riazor simplement va ser un accident, que arriba al tram final de la temporada en molt bona forma, capacitat per aprofitar qualsevol punxada dels blancs per tornar a dependre de si mateix per aconseguir el títol. Perquè els blaugrana no només van vèncer ahir el València, sinó que ho van fer en un excel·lent partit que no va acabar en una golejada d'escàndol per la manca de punteria en els metres finals. I no només això, ja que Neymar, Luis Suárez i, sobretot, Leo Messi van completar una actuació fantàstica, a banda que Iniesta va signar un dels seus millors partits de la temporada, demostrant que està a punt per afrontar els duels decisius.

Ja des d'un primer moment es va intuir que seria un partit amb molts gols, ja que Voro va mirar de contrarestar el 3-4-3 de Luis Enrique, que va repetir l'onze de l'enfrontament de la remuntada contra el PSG, situant la defensa ben allunyada de la seva àrea, per pressionar molt amunt i unir les línies el màxim possible. Aquest plantejament, en un primer moment, va complicar la sortida de la pilota blaugrana, però al mateix temps va permetre que Luis Suárez, amb metres al davant, donés tota una lliçó de mobilitat. I en la primera desmarcada de l'uruguaià va estar a punt d'arribar l'1-0, en una excel·lent assistència d'Iniesta per a Suárez. El davanter va fer la centrada, però Messi no va poder rematar (3'). I el guió es va repetir cinc minuts després, en una passada en llarg per al 9 blaugrana, de Busquets, que tot sol va veure com Diego Alves li endevinava les intencions. Les dues oportunitats van atemorir el València, que es va tancar una mica, fet que no va evitar que el Barça seguís generant perill. La següent ocasió va ser calcada de la primera, amb Suárez guanyant l'esquena de la defensa i fent la passada de la mort a Messi, que aquesta vegada sí va aconseguir rematar, però entre Gayà i Orellana van evitar el gol sota pals (15'). I l'argentí ho va intentar només un minut després, amb un eslàlom fantàstic que va finalitzar amb una rosca una mica desviada. L'allau de joc ofensiu blaugrana, però, tenia un risc, el de defensar molt amunt i amb només tres defenses, una gosadia que el València va aprofitar per sortir al contraatac. El primer el va liderar Cancelo, per la banda dreta. La seva centrada rasa la va refusar en curt Piqué, deixant la pilota morta per a Soler, que va engaltar una volea en què Ter Stegen es va lluir de valent (19'). I del segon contraatac dels valencians va néixer el 0-1. En aquesta ocasió, l'acció la va iniciar Diego Alves, amb una passada llarguíssima que va deixar Munir tot sol. L'exblaugrana, però, no va contemporitzar bé la cursa, fet que va permetre que Ter Stegen enviés la pilota a córner. I en l'execució d'aquest va arribar el gol, de Mangala, la tercera diana seguida que rebia el Barça en una acció d'estratègia, després de les dues que va encaixar a Riazor (29'). El gol visitant, però, no va afectar l'equip de Luis Enrique, que va mantenir-se molt ben plantat damunt la gespa, movent la pilota amb encert i pressionant molt bé. I finalment el Barça va rebre el premi, en un servei de banda executat ràpidament per Neymar, que va deixar sol Suárez, un caramel que l'uruguaià no va desaprofitar per fer l'1-1 amb un xut ajustat al segon pal (35'). El gol va enlairar encara més el Barça, molt intens, que en els últims minuts del primer temps va assetjar la porteria del València, amb Iniesta i Messi movent els fils en la zona de creació. El 2-1, de fet, el va encetar el 10 blaugrana, amb una assistència deliciosa per a Suárez, que quan es disposava a rematar va rebre l'estirada de la samarreta de Mangala. Penal indiscutible, i expulsió, una pena màxima que Messi va transformar en gol (45'). Semblava que el València, a darrere en el marcador i amb un jugador menys, ja estava tocat i enfonsat, però en la següent acció, i abans del descans, els de Voro van empatar, en una desmarcada de Gayà, que va guanyar l'esquena de Rakitic –que ahir va alternar la seva posició en l'interior amb la de lateral dret en tasques defensives–, per fer una centrada precisa que Munir, tot sol, va rematar al fons de la xarxa.

Allau d'ocasions