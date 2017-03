El Barça celebra l'entesa amb la família Cruyff

Un dia abans que es compleixi el primer aniversari de la mort de Johan Cruyff, és a dir demà passat, el Barça anunciarà les accions que durà a terme a la seva memòria en un acte que començarà a les 12 del migdia a l'Auditori 1899. Hi parlaran el president i el vicepresident del club, Josep Maria Bartomeu, i Jordi Cardoner, així com Jordi Cruyff. El portaveu de la junta directiva del FC Barcelona, Josep Vives, va subratllar repetidament durant la compareixença que va fer ahir la bona sintonia que hi ha hagut entre el club i la família Cruyff durant el temps que han preparat el tribut a la figura de qui va ser futbolista i entrenador blaugrana. “Hem treballat colze amb colze i de manera íntima. Crec que han quedat molt satisfets del que farem”, va dir. En el mateix sentit, Vives va respondre l'expresident Joan Laporta, que la setmana passada va manifestar que la directiva del Barça feia tard en l'homenatge perquè l'Ajax ja havia decidit posar el nom de Johan Cruyff al seu estadi. “Hem treballat amb un timing marcat per les circumstàncies, perquè aquesta no és una qüestió que es pugui accelerar de manera capriciosa. No podem parlar de quina és la vivència que ha tingut l'Ajax amb la família Cruyff, però sí que sabem el que hem viscut nosaltres. I ha estat una relació tranquil·la, amb un contacte molt proper”, va dir.