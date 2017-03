100 doblets del 10

Ja fa força temps que Leo Messi va trencar les lleis més fonamentals de la lògica. I és que el reguitzell de registres i de rècords que cada dos per tres l'astre argentí afegeix al seu currículum de llegenda estan marcant un abans i un després en la història del futbol, uns números que perduraran durant molt de temps, i qui sap fins quan. Perquè només deixant de banda el món de la raó es pot assimilar que un jugador de futbol, i més al segle XXI, en què l'esport rei és força més físic i defensiu que fa unes dècades, hagi assolit 100 doblets, i sense tenir en compte els hat-tricks, els pòquers i els repòquers que ha fet. I és que, matemàticament, això vol dir que, en només 100 partits, Messi ha marcat 200 gols, una quantitat de dianes que la gran majoria de mortals mai han aconseguit ni aconseguiran en tota la seva carrera esportiva. L'argentí, però, està a només sis gols d'assolir els 500 amb la samarreta del Barça, i després de 571 partits oficials com a blaugrana té una mitjana de 0,85 dianes per duel, una altra demostració de xifres fora de tota lògica que expliquen per què el millor futbolista de tots els temps va assolir contra el València el seu doblet número 100. Perquè és únic.

I això que Messi va trigar 28 partits oficials amb el Barça a fer el seu primer doblet. Va ser a Mallorca, en la jornada 21 de la lliga del curs 2005/06. Sent qui era, però, aquells gols havien de tenir algun tret diferencial: va ser que Messi només va necessitar nou minuts per fer-los, ja que va entrar al terreny de joc en el minut 73 i va marcar en el 76 i en el 82. Haurien de passar 33 partits més, amb el hat-trick contra el Madrid pel camí, això sí, perquè Leo Messi tornés a fer un doblet, però la seva repercussió va ser mundial. I és que van ser, ni més ni menys, que els dos gols que l'argentí va fer contra el Getafe en l'anada de les semifinals de la copa, un amb un xut a l'escaire i el primer, és clar, amb aquella inoblidable jugada maradoniana que va acabar de convèncer els escèptics que el llavors 19 blaugrana estava cridat a marcar una època. I Messi li va agafar el gust, ja que en aquell final de curs fatídic, en què el Barça va caure en la copa i va perdre la lliga, va fer tres doblets més en els últims quatre duels.

I va arribar el curs 2008/09, amb Guardiola i el número 10 a la samarreta de Messi, un augment de protagonisme que va significar que l'argentí, que encara era extrem, dupliqués la seva mitjana de gols per partit. I així s'explica que ja en la temporada del triplet Messi assolís set doblets, entre els quals un en l'anada dels quarts de la Champions, contra el Bayern (4-0), i un altre en l'històric 2-6. Encara faltava, però, el canvi definitiu, el pas de Messi al centre de l'atac, el que va acabar d'obrir la capsa dels trons. Perquè el 10 blaugrana va aconseguir 52 doblets en les quatre següents temporades, a banda de 15 hat-tricks, quatre pòquers i un repòquer. Entre els quals, és clar, alguns de molt recordats, com el que va aconseguir al Bernabéu en l'anada de les semifinals de la Champions (0-2) i el que va assolir a Yokohama, en la final del mundial de clubs contra el Santos de Neymar (4-0). La brutalitat de Messi va ser tan gran que en la temporada 2012/13, per exemple, va fer vuit doblets en nou partits seguits, i perquè en l'únic que no ho va assolir, contra el Benfica, va haver de marxar per una lesió, quan només feia mitja hora que era damunt la gespa. Aquell curs, de fet, Messi va signar un total de 18 doblets, el seu sostre. La mala temporada del Barça amb Martino a la banqueta, en què l'astre argentí només va fer set doblets i 41 gols en total, va evidenciar que els tècnics rivals havien aconseguit trobar la fórmula per desactivar-lo, engabiant-lo, fet que va provocar una nova transformació en el joc de l'argentí, que amb Suárez ja a l'equip va tornar a la banda dreta, però amb llibertat de moviments. I tot i que l'astre va convertir alguns dels seus gols en assistències d'un altre món, també va ser seguir ben lligat a les xarxes rivals, ja que aquell curs va marcar un total de 58 dianes en 57 partits, vitals per assolir el triplet, i 22 dels quals repartits en 11 doblets. Els més recordats van ser el que Messi va fer al Bayern en l'anada de les semifinals de la Champions, la nit en què Boateng va aparèixer en tots els resums, i el que l'argentí va signar en la final de la copa, en aquell duel en què el 10 va fer anar de corcoll Balenziaga. I tant o més important va ser el seu següent doblet, el que va fer a Tbilisi, contra el Sevilla, per portar el Barça a la consecució de la supercopa d'Europa.

Des de llavors, i fins diumenge passat, Messi ha aconseguit 14 doblets més, entre els quals destaca el que va fer a Glasgow el mes de novembre, gols amb els quals es va convertir en el primer jugador de la història en marcar 100 dianes en competicions europees amb una mateixa samarreta, la blaugrana, una altra dada que només deixa de ser il·lògica quan al seu costat s'afegeix el nom de Leo Messi, un futbolista que acumula 100 doblets i 494 gols amb la samarreta del Barça. No hi tornarà a haver cap altre com ell.