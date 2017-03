Referents en el coneixement i la innovació esportiva

Barça Innovation Hub. Aquest és el nom que té el projecte pioner del club blaugrana a través del qual vol ser també una referència en l'àmbit del coneixement i la innovació en el món de l'esport. Avui serà presentat pel president, Josep Maria Bartomeu, en un acte que tindrà lloc a l'auditori 1899 i que comptarà amb diversos representants del món institucional, científic i acadèmic, i que serà retransmès a tot el món per streaming en el lloc web del club.

“Necessitem estar al capdavant de l'esport, en tots els esports que tenim, i per això hem d'estar al dia de tot el que passi. Això vol dir adquirir coneixement, generar-lo i transferir-lo, i fer tecnologia si pot ser. El que hem fet amb aquest projecte és ordenar coses que ja estàvem fent i generar-ne de noves.” D'aquesta manera, el doctor Jordi Monés, comissionat del Barça Innovation Hub, va explicar ahir el perquè de la creació d'aquest projecte, que durant una trobada ahir amb els mitjans de comunicació per avançar les grans línies de què constarà, va ser definit fins i tot com una mena de Silicon Valley de l'esport a Barcelona. D'altra banda, Monés va detallar les àrees del club que es veuran beneficiades pel Barça Innovation Hub, com són la de “medicina esportiva, la de rendiment, la de tecnologia, l'esportiva en si mateixa i la de ciències socials”.

Aquest centre de coneixement, mèdic, tecnològic i d'innovació esportiva, que ja té al voltant d'una setantena de sub-projectes en marxa en l'àmbit de la investigació, com diversos màsters o postgraus en facultats com IESE, Esade i la Universitat de Pequín, forma part del pla estratègic 2015-21, tot i que acumula tota una feina feta anys abans, i pretén ser també un dels molts altres elements de diferenciació de l'entitat blaugrana.

A més de promoure aquest coneixement i compartir-lo i d'obtenir uns beneficis esportius, un altre dels objectius és generar ingressos, també per potenciar el mateix projecte. En aquest sentit, també existirà un guany en forma d'intangible i de posicionament del club i de valor de la marca Barça. Sense comptar el projecte Masia 360, l'àrea de coneixement del club disposa d'un pressupost aproximat d'un milió d'euros, i el projecte Barça Innovation Hub –nova nomenclatura que substitueix FCBUniversitas– estarà ubicat físicament a la tercera planta de la Masia. Tot plegat, ja ha generat també interès en altres clubs, com el Benfica, amb el qual hi ha hagut sinergies, i també s'han concretat contactes amb diverses franquícies de l'NBA.