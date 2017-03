Èxode (capítol IV)

“Ens espera un mes d'abril atroç.” El Granada, el Sevilla, el Màlaga, la Real Sociedad, el Madrid al Santiago Bernabéu, l'Osasuna, l'Espanyol a Cornellà-el Prat i la Juventus en l'eliminatòria de Champions. Senzillament de bojos. Nou partits en un mes. I déu-n'hi-do quins partits. L'adjectiu emprat per Luis Enrique diumenge després del partit contra el València per qualificar el proper mes d'abril fins i tot queda curt. Calendari diabòlic, gentilesa, en part, de la FIFA i les ja habituals aturades per seleccions.

Els compromisos internacionals durant la temporada no ajuden a esponjar el calendari, sinó que l'estrenyen sense compassió, i fan tremolar els serveis mèdics dels clubs amb assiduïtat amb l'ombra cada vegada més allargada del virus FIFA. Aquesta és la quarta aturada del curs 2016/17. I, com les anteriors, en el cas del Barça, arriba en mal moment, just a les portes dels futurs dos partits contra la Juve i amb el clàssic també a l'horitzó immediat. El clàssic do de la inoportunitat. Perquè, a més, aquesta enèsima aturada talla en sec la bona dinàmica de resultats de l'equip de Luis Enrique d'aquest mes de març i congela l'optimisme originat arran de la històrica remuntada contra el PSG. Parèntesi inoportú.

Sergi Roberto, Rafinha, Paco Alcácer, Digne, Mathieu i Masip són els únics sis futbolistes que Luis Enrique, Juan Carlos Unzué i companyia veuran aquests dies per les instal·lacions de la ciutat esportiva. Sessió en família ahir a Sant Joan Despí. Els partits de classificació per al mundial de Rússia del 2018 agafen el protagonisme. Fins a quinze futbolistes del primer equip del Barça han estat convocats per les seves seleccions, un més respecte a l'última aturada del novembre passat.

Jordi Alba, Piqué, Sergio i Iniesta són els quatre futbolistes blaugrana que ha citat Julen Lopetegui per al compromís oficial de divendres (20.45 h) a Gijón contra Israel. També per a l'amistós contra la França d'Umtiti del dia 28 a Saint-Denis. La roja, empatada a punts amb Itàlia (10), es juga continuar al capdavant del seu grup contra el combinat israelià (tercer, 9). Denis Suárez, un fix per a Celades en la sub-21, ha estat convocat per als dos amistosos contra Dinamarca (demà, 19.30 h) i Itàlia (dia 27) a Múrcia i Roma.

La baixa de Manuel Neuer amb Alemanya per molèsties físiques fa que cotitzi a l'alça la titularitat de Ter Stegen contra l'Azerbaidjan (diumenge, 19 h) a Bakú. Ell o Leno (Leverkusen) estaran sota els pals. Abans, la mannschaft jugarà un amistós a Dortmund contra Anglaterra (avui, 20.45 h). El porter blaugrana, per cert, coincidirà amb Trapp (PSG), convocat com a substitut de Neuer, i segurament l'antiheroi de la remuntada de fa uns dies al Camp Nou. I de Ter Stegen a Cillessen. L'holandès també té doble cita. Contra Bulgària a Sofia (dissabte, 20.45 h) i l'amistós contra Itàlia a Amsterdam (dia 28). Al marge de l'amistós contra Espanya, Samuel Umtiti tindrà abans cita oficial contra Luxemburg (dissabte, 20.45 h). Arda Turan també ha viatjat amb Turquia, que divendres juga partit de classificació contra Finlàndia (18 h) a Antalya i el dia 27 té amistós contra Moldàvia. De la resta d'europeus, Ante Cacic ha convocat Ivan Rakitic amb Croàcia i Fernando Santos ha citat André Gomes amb Portugal. Els croats juguen partit de classificació divendres a Zagreb contra Ucraïna (20.45 h) i el dia 28 disputen un amistós contra Estònia a Tallin. Per la seva banda, Portugal té un partit important dissabte (20.45 h) a Lisboa contra Hongria i un matx intranscendent el dia 28 a Funchal.

Partits interessants també en el grup sud-americà. Si al novembre el duel que va centrar els focus d'atenció era el BrasilArgentina que es va jugar a Belorizonte (3-0), aquest mes de març la quota de més expectació se l'endú l'Uruguai-Brasil, que es jugarà la matinada de dijous a divendres a Montevideo (00 h). Primer (Brasil, 27 punts) contra segon (Uruguai, 23). No hi haurà, però cara a cara Suárez-Neymar. El charrúa és baixa per sanció per a aquest compromís. Luis Suárez sí que podrà jugar, però, a Lima el dia 28 contra el Perú. Els sud-americans, a diferència dels europeus, tenen doble enfrontament oficial i Neymar jugarà també contra el Paraguai el dia 28 a São Paulo. El Brasil i l'Uruguai continuen ben posicionats per ser a Rússia el 2018. Més delicada és la situació de l'Argentina, que ara mateix ocupa plaça de repesca (cinquena, amb 19 punts). Transcendental per a Messi i Mascherano és el partit contra Xile de la matinada de dijous a divendres a Buenos Aires (00.30 h) i també el del dia 28 a La Paz contra Bolívia.